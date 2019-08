Ethän tee tätä yleistä mokaa uuden pesukoneen kanssa? Voi johtaa korjauskelvottomiin vaurioihin, joita takuu ei kata

Gigantti

Moni saattaa huolestua, kun myyntipakkauksesta puretun pyykinpesukoneen rummussa näkyy vettä, ja merkkejä kosteudesta. Vesi rummussa ei kuitenkaan kerro siitä, että olisi tullut huijatuksi ja ostanut käytetyn koneen.

Uuden pesukoneen käyttöönotossa moni tekee varsin klassisen ja helposti vältettävän virheen. Kodinkoneketju Gigantista kerrotaan, että yksi asennusvirhe nousee ehdottomasti yli muiden.

"Yleinen virhe on, että unohdetaan poistaa kuljetustuet ennen pesukoneen ensimmäistä käynnistystä. Jos kuljetustuet jäävät pesukoneeseen, pitää se kamalaa meteliä ja kone hyppii paikallaan", Gigantin kodinkonevalikoimasta vastaava myyntipäällikkö Sami Viitanen sanoo tiedotteessa.

Gigantti saa asiakkailta säännöllisesti huolestuneita yhteydenottoja, kun uusi pesukone pitää käydessään kauheaa ääntä ja liikkuu holtittomasti. Usein syyksi paljastuvat juuri kuljetustuet.

"Jos kuljetustukia ei poista, voi lukitun koneen käytön yrittäminen johtaa pahimmassa tapauksissa korjauskelvottomiin vaurioihin, joita valmistajan takuu ei kata", Viitanen muistuttaa.

Kuljetustuet tukevat nimensä mukaisesti pesukoneen rumpua ja suojaavat sen osia vaurioitumiselta kuljetuksen aikana.

"Uudessa pesukoneessa on yleensä kahdesta neljään kuljetustukea ja ne on helppo poistaa itse. Tuet ovat pieniä tai hieman isompia ruuveja tai muovisuojia, koneen mallista ja merkistä hieman riippuen. Käyttöohjeissa on yleensä hyvät, kuvalliset ohjeet kuljetustukien poistamiseen", Viitanen vinkkaa.

Tuet kannattaa pitää tallessa ja teipata esimerkiksi pienessä pussissa pesukoneen taakse.

"Jos aiot liikutella pesukonetta tulevaisuudessa esimerkiksi muuton yhteydessä, on kuljetussuojat hyvä säilyttää varmassa tallessa, sillä ne pitää laittaa takaisin, mikäli konetta aikoo siirtää", myyntipäällikkö muistuttaa.

Moni saattaa huolestua, kun myyntipakkauksesta puretun pyykinpesukoneen rummussa näkyy vettä, ja merkkejä kosteudesta. Myyntipäällikkö Viitanen rauhoittelee, ettei vesi rummussa kerro siitä, että olisi tullut huijatuksi ja ostanut käytetyn koneen.

"Vesijäämät osoittavat, että koneen toiminta on testattu tehtaalla. Näin voit siis olla varma, että uusi koneesi toimii kuten pitääkin", hän kertoo.