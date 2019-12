Kysely: Suomalaiset haluavat lisää aurinko- ja tuulivoimaa – turvetta vastustetaan ydinvoimaa enemmän

Jouni Porsanger

Kun vastaajilta kysyttiin, mitä sähköntuotannon muotoa he haluaisivat kotikuntaansa, tuulivoimaa halusi 68 prosenttia suomalaisista.

Tuulivoimayhtiöiden teettämän kyselytutkimuksen mukaan aurinko- ja tuulivoima ovat suomalaisten selkeät suosikit, kun heiltä kysyttiin mielipidettä eri sähköntuotantomuodoista. Kyselyyn vastanneista suomalaisista peräti 87 prosenttia haluaa lisätä aurinkovoiman tuotantoa. Tuulivoiman lisäämisen puolesta liputtaa 79 prosenttia vastaajista.

Energialähteistä eniten suomalaiset vastustivat öljyä, jota ilmoitti vastustavansa 80 prosenttia vastaajista. Inhokkilistauksessa kakkospaikalle päätyi kivihiili 78 prosentin vastustuksella. Turvetta kertoi vastustavansa 62 prosenttia vastaajista, ja ydinvoimaa 48 prosenttia.

Kun vastaajilta kysyttiin, mitä sähköntuotannon muotoa he haluaisivat kotikuntaansa, aurinkovoimaa halusi 83 prosenttia suomalaisista ja tuulivoimaa 68 prosenttia suomalaisista. Eniten kannatusta tuulivoima saa Itä-Suomessa, sillä siellä asuvista vastaajista 79 prosenttia haluaa lisätä tuulivoimatuotantoa kotikunnissaan.

"Tuulivoimatuotanto on keskittynyt Länsi-Suomeen. Tällä hetkellä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa on eniten tuulivoimaloita, jotka tuovat maakuntaan verotuloja elinkaarensa aikana 1,3 miljardia euroa. On siis hyvin luonnollista, että ilmastosyiden lisäksi itäsuomalaiset haluaisivat hyötyä enemmän tuulivoiman tuomasta työllisyydestä ja verotuotoista", kyselyn teettäneen Voimaa Tuulesta -yhteenliittymän edustaja Seppo Savolainen kommentoi tiedotteessa.

Kyselytutkimus toteutettiin Bilendin M3 -paneelissa tämän vuoden loka-marraskuussa. Siihen vastasi 1000 suomalaista. Otos on iältä, sukupuolelta sekä alueellisesti kansallisesti edustava.