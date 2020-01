Onko kotonasi tällainen liesituuletin? Vakuutusyhtiö varoittaa vakavasta tulipaloriskistä kymmenissä tuhansissa suomalaiskeittiöissä

If

Mekaanisella liukukytkimellä varustettujen liesituulettimien kytkimen komponentteja ei ole suojattu tai koteloitu riittävän hyvin kestämään liedeltä tulevia rasvaisia ja suolaisia höyryjä.

Vakuutusyhtiö If varoittaa, että harmittomalta vaikuttava vika liesituulettimessa tai jopa pelkkä veden keittäminen saattavat aiheuttaa liesituulettimesta alkavan tuhoisan palon. If kannustaakin vaihtamaan oikuttelevan tuulettimen suosiolla uuteen.

Tulipaloriski koskee Ifin mukaan sellaisia liesituulettimia, joissa on mekaaninen liukukytkin. Tällaisia liesituulettimia asennettiin paljon etenkin 1980-2000-luvuilla. Ifin arvion mukaan niitä saattaa olla suomalaiskodeissa jopa kymmeniä tuhansia.

On hyvä muistaa, että liukukytkimellä varustettu liesituuletin ei kuitenkaan itsessään ole vaarallinen. Tulipalon riski on olemassa silloin, jos liesituuletin ei toimi normaaliin tapaan eli se ei esimerkiksi toimi jollakin tietyllä nopeudella, liukukytkin on jäykkä tai liian löysä, laite käynnistyy itsestään tai ei sammu, vaikka sen kytkee pois käytöstä.

"Tuhoisaa jälkeä syntyy erityisesti siksi, että palo voi näyttää aluksi vaarattomalta, kun laite palaa sisältä ja savukaasut ohjautuvat hormiin. Vioittunut kytkin ei esimerkiksi paljasta itseään menemällä oikosulkuun ja polttamalla sulaketta", Ifin vahingontorjuntapäällikkö Jari Pekka Koskela sanoo tiedotteessa.

Vielä ikävämmän tilanteesta tekee se, että alkupaloa on vakuutusyhtiön mukaan erittäin vaikeaa tai jopa mahdotonta sammuttaa kodista löytyvillä välineillä.

Koskela huomauttaa, että ainoat tavat ehkäistä liesituuletinpaloja ovat vaaran ennakointi, viallisen tuulettimen vaihtaminen uuteen ja suodattimien säännöllinen puhdistaminen.