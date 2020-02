Katso video: Vasikka nukkuu silmät auki ja näkee luultavasti unia – aikuinen nauta nukkuu vain muutaman tunnin vuorokaudessa

Laiduntavat eläimet nukkuvat vain muutaman tunnin vuorokaudessa ja senkin noin viiden minuutin pätkissä. Nautojen nukkumista tutkii dosentti Laura Hänninen Helsingin yliopiston kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osastolta.

Tuotantoeläinten nukkumisesta ollaan kiinnostuneita, koska unensaanti on keskeinen hyvinvoinnin mittari, aivan kuten ihmisillä. Riittävä uni kasvattaa vastustuskykyä sekä auttaa kestämään stressiä ja kipua. Lisäksi se edistää hormonien eritystä, oppimista ja kasvua. Jokainen eläväinen kärsii, jos unta rajoitetaan.

Siinä missä ihminen tarvitsee pimeän ja sopivan viileän huoneen sekä mukavan sängyn varmistaakseen hyvät yöunet, monista tuotantoeläimistä ei tiedetä, mitä ne tarvitsevat nukkuakseen. Aikuisista naudoista tiedetään, että ne mieluusti makoilevat jopa 14 tuntia vuorokaudessa, vaikka siitä ajasta nukkumiseen käytetään vain muutama tunti. Osa unesta tapahtuu märehtiessä.

Helsingin yliopistossa on tutkittu erityisesti vasikoiden unta. Aivojen sähkökäyriä seuraamalla on huomattu, että vasikat nukkuvat myös silmät auki. Se on tyypillistä saaliseläimille. Jos vasikka on paikoillaan, eikä se liikuta päätään 30 sekuntiin, se todennäköisesti nukkuu. Unessa silmät ja korvat voivat liikkua villistikin ja pää nykiä. Hännisen mielestä näyttää kuin vasikka näkisi ääniunia.

Vastasyntynyt vasikka nukkuu mieluusti 12 tuntia vuorokaudessa ja kolmikuinen noin 8 tuntia.

Vasikoita seuraamalla on huomattu, että jos eläin saa imeä ternimaitoa, se nukahtaa nopeammin kuin jos se joutuu juomaan avoämpäristä. Jos vasikka saa olla emänsä kanssa, sen uni on yhtenäisempää kuin yksilökarsinassa juotettavien vasikoiden.

Hänninen pohtii, että unen laatuun vaikuttavien tekijöiden tuntemus voi tulevaisuudessa ohjata eläinten pitopaikkojen suunnittelua. Kenties asiasta voisi olla kirjaus myös eläinten hyvinvointia sääntelevässä laissa.

Nautojen unta on tutkittu myös Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Hänninen haaveilee unitutkimuksen laajentamisesta hevosiin.