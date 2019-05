Kauanko pysyt seinäkyykyssä? Tämä yksinkertainen liike kertoo, missä kunnossa jalkasi ovat

Stiina Hovi

Seinäkyykyssä asetutaan selkä seinää vasten.

Ovatko jalkasi terästä vai velliä? Yksinkertainen testi kertoo missä kunnossa alaraajasi ovat. Liikkeen nimi on seinäkyykky. Seinäkyykkyä on käytetty esimerkiksi UKK-instituutin tutkimuksessa mitattaessa alaraajojen lihasvoimaa ja kestävyyttä. Itse mittaristo on kehitetty jo 80-luvulla (Arnot R, Gaines C. Mobility and balance, Penguin 1984).

