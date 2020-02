Uhanalaisia hiiruleita kuoli Australian maastopalojen savuihin vankeudessa – havainto voi kertoa laajoista villieläinkuolemista

Australian maastopalojen on arvioitu tappaneen ainakin miljardi eläintä. LEHTIKUVA/AFP

Australian rajut maastopalot saattoivat aiheuttaa villieläinten kuolemia myös varsinaisten paloalueiden ulkopuolella. Näin arvioivat Charles Sturt -yliopiston tutkijat, jotka seurasivat vankeudessa eläviä uhanalaisia savuhiiruleita.

Lisääntymisohjelmaan valitut hiiruliyksilöt altistuivat maastopalojen myrkylliselle savulle tammikuussa sijoituspaikassaan Canberrassa, kun palot riehuivat noin 20 kilometrin päässä pääkaupungista. Muutaman päivän kuluttua osa jyrsijöistä kuoli, ja niiden sairastuneissa keuhkoissa havaittiin mikroskooppisia savun muodostamia partikkeleita.

Tämä voi tarkoittaa, että maastopalojen savu tappaa myös muita villieläimiä, vaikka palot eivät ulottuisi läheskään niiden elinalueille saakka, arvioi villieläinten terveyteen erikoistunut apulaisprofessori Andrew Peters.

"Kun tiedämme tämän, on mahdollista, että palot ovat vaikuttaneet villieläimiin paljon luultua suuremmalla alueella. Savu on myös voinut tappaa eläimiä tulelta suojaan jääneissä 'taskuissa', joiden on tähän asti luultu muodostaneen turvapaikkoja", Peters sanoi.

Petersin mukaan havaitut savuhiiruleiden kuolemat voivat kertoa siitä, että villieläimiä on kuollut palojen seurauksena tiedettyä enemmän. Palojen on aiemmin arvioitu tappaneen ainakin miljardi eläintä, kertoo muun muassa Australian yleisradioyhtiö ABC.

Väritykseltään harmaa, pientä rottaa muistuttava savuhiiruli elää luonnonvaraisena pienillä alueilla Australian kaakkoisosissa. Savuhiirulin ja arviolta noin sadan muun uhanalaisen eläimen elinalueet vaurioituivat pahoin viime kuukausien maastopaloissa.