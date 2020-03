Netanjahu julistautui Israelin vaalien voittajaksi, Gantz myönsi tuloksen olevan pettymys

Israelissa Benjamin Netanjahu julistautui parlamenttivaalien voittajaksi. LEHTIKUVA / AFP

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on julistautunut maan parlamenttivaalien voittajaksi. Netanjahu sanoi, että hänen Likud-puolueensa oli ylittänyt vaaleissa kaikki odotukset.

Israelilaiskanavien ovensuukyselyjen mukaan Likud ja sen oikeistolaiset liittolaispuolueet ovat saamassa parlamenttiin 59 paikkaa, mikä jäisi kahden paikan päähän enemmistöstä.

"Tämä on elämäni tärkein voitto", Netanjahu julisti kannattajilleen Tel Avivissa.

Ex-kenraali Benny Gantzin Sininen ja valkoinen -puolue liittolaisineen ovat jäämässä 54–55 paikkaan. Gantz myönsi kannattajilleen pitämässään puheessa, että vaalitulos on pettymys.

"Jaan teidän pettymyksen ja tuskan tunteemme", Gantz sanoi kannattajilleen ja kertoi toivoneena toisenlaista tulosta.

Likudin voitto merkitsee sitä, että Israelin poliittinen takalukko saattaa olla aukeamassa. Maanantain vaalit ovat kolmannet vuoden sisään, sillä kaksissa aiemmissa vaaleissa Netanjahun ja Gantzin puolueet olivat päätyneet lähes tasalukemiin eikä kumpikaan ollut saanut hallitusta muodostettua. Netanjahu ja Gantz eivät myöskään saaneet yrityksestä huolimatta aikaiseksi yhteishallitusta viime vuoden lopulla.

Vielä on kuitenkin epävarmaa, pääseekö Netanjahu liittolaisineen parlamentissa maagiseen lukemaan 61. Hän tarvitsisi siihen todennäköisesti kansallismielisen Israel Beiteinu -puolueen tuen. Israel Beiteinun puheenjohtaja Avigdor Lieberman oli ratkaisevassa roolissa myös viime huhtikuun ja syyskuun vaalien jälkeen. Tuolloin hän kieltäytyi tukemasta mitään muuta kuin Netanjahun ja Gantzin yhteishallitusta, sillä Lieberman vierastaa sekä Netanjahua tukevia ortodoksijuutalaisia että Gantzia tukevia arabeja.

Netanjahun yllä on myös korruptiosyytteiden varjo. Netanjahua syytetään muun muassa lahjuksien vastaanottamisesta ja petoksesta, ja hänen oikeudenkäyntinsä alkaa myöhemmin tässä kuussa.

Netanjahu on kiistänyt korruptiosyytökset, eivätkä ne ole juuri vaikuttaneet hänen suosioonsa. Oikeudenkäynti lisännee kuitenkin epävarmuutta Netanjahun mahdollisen uuden hallituksen ympärillä.

Sekä Netanjahu että Gantz korostivat kampanjoinnissaan turvallisuutta, ja molemmat antoivat tukensa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kiistellylle Lähi-idän rauhansuunnitelmalle, jonka palestiinalaiset ovat torpanneet. Vasemmisto onkin kritisoinut keskustalaisena pidettyä Gantzia siitä, ettei tämä ole tarjonnut todellista vaihtoehtoa Netanjahulle.

Vuosina 1996–1999 ja jälleen vuodesta 2009 Israelia johtanut Netanjahu on maan pitkäaikaisin pääministeri, ja hänen johdollaan Israelin poliittinen linja on siirtynyt oikeammalle. Hän veti kampanjassaan tiukkaa linjaa ja lupasi muun muassa rakentaa tuhansia uusia koteja juutalaisten siirtokuntiin Länsirannalle. Siirtokuntia on pidetty merkittävänä esteenä Lähi-idän rauhanprosessin etenemiselle.