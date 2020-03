Suomen ulkoministeriö kehottaa välttämään tarpeetonta matkustamista Pohjois-Italiaan, Finnair peruu kuukaudeksi lentonsa Milanoon

Ulkoministeriö päivitti matkustustiedotettaan. Muutos koskee muun muassa Lombardiaa, jonka keskus on Milano. Lehtikuva/AFP

Finnair peruu lentonsa Milanoon 9. maaliskuuta–7. huhtikuuta Pohjois-Italiassa leviävän koronaviruksen takia. Tämän viikon keskiviikosta sunnuntaihin yhtiö lentää Milanoon kerran päivässä kotiuttaakseen asiakkaitaan.

Tavanomaisesti Finnair lentää Milanoon Italian Lombardiaan kahdesti päivässä.

Finnairin viestinnästä kerrotaan, että lennon peruutusajalle varanneet matkustajat voivat veloituksetta siirtää matkustuspäiväänsä tai saada lentolipun hinnan takaisin. Finnair myös avustaa vaihtoehtoisen reitin etsinnässä, jos Finnairin lennon varanneen matkustajan on päästävä Milanoon maalis–huhtikuun aikana.

Finnairin päätöstä edelsi Suomen ulkoministeriön tekemä muutos matkustustiedotteessa. Ministeriö kehottaa suomalaisia välttämään tarpeetonta matkustamista Italian Emilia-Romagnan, Lombardian, Piemonten ja Veneton alueille.

Koronavirusepidemian tilanne on ulkoministeriön mukaan muuttunut viime päivinä ja tartuntariski on suurentunut mainituilla alueilla. Myös muilla alueilla on todettu tartuntatapauksia.

Ministeriö muistuttaa myös, että Italian viranomaiset ovat viruksen leviämisen ehkäisemiseksi ottaneet käyttöön muun muassa liikkumista rajoittavia erityistoimia.

Myös lentoyhtiö SAS kertoo verkkosivuillaan peruvansa lentonsa Milanoon, Bolognaan, Torinoon ja Venetsiaan keskiviikosta alkaen maaliskuun 16. päivään asti.

Myös matkatoimisto Aurinkomatkat on reagoinut ulkoministeriön matkustustiedotteeseen. Yhtiö kertoo verkkosivuillaan, että Aurinkomatkojen asiakkaat voivat veloituksetta muuttaa tai peruuttaa Bolognan, Milanon ja Venetsian kaupunkilomiaan, jotka osuvat huhtikuulle. Toukokuun osalta yhtiö kertoo tekevänsä päätökset maaliskuun lopussa, jolloin se tarkastaa ulkoministeriön silloisen matkustussuosituksen.

TUIn viestinnästä puolestaan kerrotaan, ettei sillä tällä hetkellä ole Pohjois-Italiaan suuntautuvia matkoja. Yhtiön on tarkoitus viedä asiakkaita Ruotsista Venetsiaan seuraavan kerran huhtikuun lopulla.