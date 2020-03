Suomalaistutkija: Supertiistai toi huonoja uutisia Trumpille – Biden voi houkutella äänestäjiä ruostevyöhykkeellä

Tutkijan mukaan entinen varapresidentti Joe Biden on Donald Trumpille vähemmän mieluisa vastustaja. LEHTIKUVA/AFP

Yhdysvaltain entisen varapresidentin Joe Bidenin hyvä menestys supertiistain esivaaleissa ei ole hyvä uutinen presidentti Donald Trumpin kannalta, sanoo väitöskirjatutkija Jani Kokko Jyväskylän yliopistosta. Hänen mukaansa Bernie Sanders olisi Trumpille mieluisampi vastustaja lopullisessa vaalissa.

"Sandersissa on enemmän kulmia, joihin Trump voi tarttua ja tehdä lyhyitä iskeviä laukauksia", Kokko kuvailee.

Bidenissa on Trumpin kannalta huolestuttavaa entisen varapresidentin suosio muun muassa afroamerikkalaisten keskuudessa sekä kannatuksen maantieteellinen jakautuminen myös pienille paikkakunnille ja maaseudulle.

"Sanders ei ole ehkä niin kansanomainen", Kokko sanoo.

Hänen mukaansa Bidenilla voi olla kykyä houkutella taakseen demokraattien lisäksi myös maltillisia republikaaneja.

"Jos katsoo niitä kolmea ruostevyöhykkeen osavaltiota, jotka menivät viime vaaleissa pienellä marginaalilla Trumpille, niin erityisesti Bidenilla on kykyä puhutella heitä, jotka silloin siirtyivät äänestämään republikaaneja ja houkutella heitä tulemaan takaisin", Kokko sanoo.

Tutkijan mukaan ratkaisua demokraattien kaksintaisteluun presidenttiehdokkuudesta joudutaan vielä jonkin verran odottamaan. Melko varmasti ehdokkaan nimi lienee tiedossa maaliskuun jälkeen, kun suuri osa esivaaleja alkaa olla takana. Se on kuitenkin varmaa, ettei kumpikaan pääehdokkaista aio luopua leikistä ennen kuin on pakko.

Sandersilla on niin vahva kannattajakunta, että he haluavat katsoa pelin loppuun asti. Biden taas on jo kolmatta kertaa pyrkimässä presidentiksi eikä hänkään tule jättämään peliä kesken – varsinkaan tässä tilanteessa, kun hän on selkeästi maltillisten kärkiehdokas, Kokko ennustaa.

Tutkija arvioi, että kannattajien siirtyminen Bidenin takaa Sandersin tukijoiksi tai päinvastoin on kummallekin osapuolelle yhtä vaikeaa. Kokon mukaan Sandersin leirissä rakennetaan jo viime vaalien tapaan kertomusta siitä, kuinka puolue-eliitti haluaa viedä ehdokkuuden Sandersilta.

Supertiistaina heikosti menestynyt miljardööri Michael Bloomberg on luvannut rahojaan kenelle tahansa demokraattien ehdokkaalle Trumpin voittamiseksi. Kokon mukaan kukkaronnyörit saattavat aueta huomattavasti niukemmin Sandersille kuin Bidenille. On myös epävarmaa, onko suurellakaan rahallisella tuella lopulta ratkaisevaa merkitystä.

"Massiivista mainoskampanjaa keskeisempää voi olla jalkatyö osavaltioissa ja ihmisten kohtaaminen", Kokko pohtii.