Ruotsissa yli 20 uutta koronavirustartuntaa, suurin osa sairastuneista Tukholmasta

Tartuntojen määrä Ruotsissa lähes kaksinkertaistui. Lehtikuva/AFP

Ruotsissa koronavirustartunnan saaneiden määrä kasvoi merkittävästi, kun keskiviikkona kerrottiin 22 uudesta tartunnasta. Uusista tartunnoista 16 todettiin Tukholmassa.

Viranomaisten mukaan suurimmalla osalla sairastuneista on suora tai epäsuora yhteys Italiaan. Ruotsissa on vietetty hiihtolomakautta, ja tukholmalaisten loma päättyi sunnuntaina.

Alueen tartuntatautien torjuntaan keskittyvät viranomaiset kertovat, että lomaviikon jälkeen useampia ihmisiä on testattu tartunnan varalta. Lisäksi muun muassa selvitetään, keiden kanssa sairastuneet ovat olleet tekemisissä.

Maassa on nyt 51 sairastunutta. Tiistaina tartuntojen määrä nousi 15:stä 30:een. Kaikista sairastuneista 31 on Tukholmasta. Kukaan ei tiettävästi ole kuollut Ruotsissa viruksen seurauksena.

Ruotsin hallitus kertoi leikkaavansa ennustettaan maan talouskasvusta tälle vuodelle 0,3 prosenttiyksiköllä koronaviruksen vuoksi. Valtiovarainministeri Magdalena Andersson kutsui ennusteita poikkeuksellisen epävarmoiksi ja kehotti varautumaan yllätyksiin. Hän huomautti, että vaikutus Ruotsin taloudelle riippuu viruksen leviämisestä ja epidemian kestosta.

Euroopassa erityisesti Italia on taistellut koronaviruksen kourissa. Maassa viruksen seurauksena on kuollut jo 107 ihmistä. Maan hallitus kertoi asiasta keskiviikkona. Tartunnan saaneita on yli 3 000.

Keskiviikkona italialaisia ohjeistettiin lopettamaan tervehtiminen suudelmin ja kättelyin niin ikään viruksen leviämisen estämiseksi.

Italialaisten tiedotusvälineiden mukaan ihmisiä neuvotaan myös pitämään välimatkaa toisiin ihmisiin vähintään metri ja välttämään täpötäysiä paikkoja mahdollisuuksien mukaan. Niin ikään italialaisia kehotetaan olemaa juomatta samoista kupeista tai laseista muiden kanssa.

Yhdysvalloissa tuhansia ihmisiä on parhaillaan jumissa Grand Princess -risteilyaluksella Kalifornian rannikolla. Osa aluksen matkustajista ja miehistöstä on saanut koronavirukseen sopivia oireita, joten viranomaiset ovat siirtäneet aluksen paluuta San Franciscoon. Tarkoituksena on testata aluksella olevat mahdolliset sairastuneet.

Samalla kun virus leviää Euroopassa ja muualla maailmalla, Kiinassa tilanne on rauhoittumaan päin verrattuna maan aikaisempaan tilanteeseen.

Kiina kertoi aikaisin torstainaamuna 31 uudesta kuolemantapauksesta. Uusia tartuntoja on todettu 139, mikä on parikymmentä enemmän kuin eilen.

Maailmalla on tähän mennessä varmistettu noin 95 000 koronavirustartuntaa, josta reilut 80 000 on Kiinassa. Virukseen on kuollut kaikkiaan yli 3 200 ihmistä, joista vajaa 3 000 Kiinassa. Seuraavaksi eniten kuolonuhreja on Italiassa (107), Iranissa (92) ja Etelä-Koreassa (35).

Koronavirus lähti leviämään joulukuun lopussa Kiinan Hubein maakunnassa.