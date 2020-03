Lufthansa puolittaa lentotarjontansa koronaviruksen takia

Lentojen kysyntä on romahtanut koronaviruksen vuoksi. LEHTIKUVA/AFP

Saksalainen lentoyhtiö Lufthansa ilmoittaa vähentävänsä lentokapasiteettinsa puoleen lähiviikkojen aikana. Syynä on lentojen kysynnän romahdus koronaviruksen seurauksena, yhtiö ilmoitti.

Lufthansa ilmoitti maanantaina vähentävänsä kapasiteettiaan neljänneksellä ja peruvansa kuun aikana 7 100 lentoa. Lentoja peruvat myös Lufthansan tytäryhtiöt Eurowings, Swiss ja Austrian Airlines.

Lopullinen peruttujen lentojen määrä riippuu kysynnän kehityksestä, yhtiö ilmoitti Handelsblattin mukaan.

Lufthansa on perunut lentonsa Kiinaan ja Iraniin huhtikuun loppuun asti. Lisäksi se on perunut lennot Israeliin maaliskuun loppuun asti, koska Israel on määrännyt useista Euroopan maista saapuvat matkustajat karanteeniin.

Lufthansa on ilmoittanut jäädyttävänsä rekrytoinnit ja harkitsee henkilöstön työaikojen lyhentämistä. Yhtiö ilmoitti torstaina, ettei se vielä arvioi miten koronavirus vaikuttaa sen tämän vuoden tulokseen.