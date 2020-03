Koronavirus jatkaa leviämistään Euroopassa – Saksa varautuu jo tukemaan viruksen vuoksi kärsiviä yrityksiä

Tukipakettiin kuuluvat esimerkiksi korvausrahat niille ihmisille, joiden työntekoa on rajoitettu koronaviruksen vuoksi.

Myös Ruotsissa on tänään vahvistettu uusia koronavirustartuntoja. LEHTIKUVA/AFP

Koronavirustartuntojen määrä on noussut tänään muun muassa Saksassa ja Ruotsissa.

Saksassa on vahvistettu jo yli 1 000 koronavirustartuntaa, kertovat maan terveysviranomaiset.

Vahvistettujen tartuntojen määrä on nyt 1 112. Eniten tartuntoja on todettu Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa maan luoteisosassa, missä tartuntoja on löydetty lähes 500.

Saksassa on todettu Euroopassa toiseksi eniten koronavirustartuntoja Italian jälkeen. Italiassa tapauksia on vahvistettu yli 7 300.

Saksan terveysministeri Jens Spahn kehotti eilen ihmisiä välttämään yli 1 000 ihmisen kokoontumisia viruksen takia. Saksassa on peruttu viruksen vuoksi jo niin matka- kuin kirjamessuja.

Saksa on Euroopan suurin talous, ja maan hallitus onkin jo varautunut tukemaan taloudellisesti koronaviruksesta kärsiviä yrityksiä.

Tukipakettiin kuuluvat esimerkiksi korvausrahat niille ihmisille, joiden työntekoa on rajoitettu koronaviruksen vuoksi. Lisäksi hallitus suunnittelee auttavansa taloudellisesti niitä yrityksiä, jotka ovat kärsineet eniten viruksen takia.

Myös Ruotsissa on tänään vahvistettu 32 uutta koronavirustartuntaa Tukholman läänissä, kertoo uutistoimisto TT.

Tämä tarkoittaa, että Tukholman alueella on todettu nyt yhteensä 147 tartuntaa. Valtaosa tartunnan saaneista on saanut sen joko Italian-matkaltaan tai oltuaan kontaktissa Italiassa matkailleeseen ihmiseen.

Yhteensä Ruotsissa yli 210 ihmistä on saanut tartunnan.

Italia päätti eilen tiukoista liikkumisrajoituksista koronaviruksen vuoksi. Rajoitukset vaikuttavat 15 miljoonaan italialaiseen eli neljännekseen maan asukkaista. Rajoitettuihin alueisiin kuuluvat Milano ja Venetsia. Hallitus päätti eristää koko Lombardian alueen Milanon ympärillä sekä ainakin osia Venetsian, Parman ja Riminin seuduista koronaviruksen vuoksi. Alustavan suunnitelman mukaan ihmisten liikkumista alueilla rajoitettaisiin 3. huhtikuuta saakka.

Rajoitukset vaikuttavat myös Milanossa opiskelijavaihdossa olevaan suomalaiseen Sonja Mäntyyn. Männyn opiskelu on keskeytynyt ainakin kuukaudeksi, kun hänen vaihtoyliopistonsa suljettiin osana rajoituksia.

"Ainakin vaihto-oppilasyhteisössä uutinen oli aika harmillinen. Nyt tiedämme, että ainakaan kuukauteen ei tapahdu mitään, ja oli lisäksi epäselvää, pääseekö täältä (Milanosta) nyt lähtemään", Mänty kertoi puhelimitse STT:lle Milanosta.

Männyn mukaan koronavirus on vaikuttanut moniin asioihin arjen tasolla. Esimerkiksi niin kaupoissa, ravintoloissa kuin baareissa ihmisiä suositellaan jättämään metrin "turvaväli" muihin ihmisiin.

"Yliopistot, elokuvateatterit ja museot ovat kiinni. Kirkkoihin pääsy on jollain tasolla mahdollista, mutta niihin ei saa kokoontua. Ylipäätään kehotetaan välttämään ylimääräistä liikkumista", Mänty kuvaa.

Rajoituksista huolimatta ihmiset olivat Männyn mukaan liikkeellä ainakin vielä eilen varsin normaalisti. Myös tapaamisia suunnitellaan ainakin Männyn tuttavapiirissä normaaliin tapaan.

"Ihmiset liikkuvat ulkona, ja eilenkin oli paljon porukkaa ulkona, kun oli aurinkoinen päivä. Tosin esimerkiksi joukkoliikennevälineissä on ollut normaalia tyhjempää."

Uutistoimisto AFP:n mukaan Italian poliisi valvoo esimerkiksi rautatieasemilla ja valtateillä liikkuvia autoja. Myös lennot Milanoon on peruttu. Liikkumisrajoitusten rikkomisesta voi seurata jopa kolmen kuukauden vankilarangaistus tai 206 euron sakko.

Pariisista eilen Milanoon iltapäivällä junalla palannut Mänty ei ole ainakaan vielä eilen huomannut poliisien läsnäoloa liikenneasemilla.

"Asema oli aika tyhjillään eikä siellä ollut vastassa ketään. Tulemista tai lähtemistä ei valvottu tai estetty mitenkään", hän sanoo.

Samaan aikaan, kun tartuntojen määrät muualla maailmalla ovat nousseet, koronavirustartuntojen keskiössä olleessa Kiinassa uusien tartuntojen määrä on laskenut. Kiina kertoi maanantaina 40 uudesta koronavirustartunnasta, mikä on alhaisin uusien tartuntojen määrä sitten tammikuun.

Kiinan viranomaiset ovat vihjanneet, että ne saattavat pian lieventää matkustusrajoituksia Hubein maakuntaan, josta koronaviruksen leviäminen sai alkunsa.

Maakunnan lentokentistä vastaava Hubei Airport Group määräsi Hubein lentokentät käynnistämään toimintansa uudelleen torstaina. Tämän on tulkittu ennakoivan sitä, että lennot alueelle voidaan mahdollisesti käynnistää pian uudelleen.

Maakunnan pääkaupungin Wuhanin Tianhen lentokentän lennot peruttiin tammikuun loppupuolella.

Perinteinen holokaustin uhrien muistomarssi Puolassa on peruttu koronaviruksen takia. Elävien marssiksi kutsutun tapahtuman oli huhtikuussa määrä kulkea Auschwitzin keskitysleiristä muutaman kilometrin päähän Birkenaun tuhoamisleirille.

Marssin järjestäjien mukaan siitä luovuttiin, koska etusijalla on osallistujien ja holokaustista selvinneiden ihmisten terveys.

Elävien marssi on järjestetty yli 30 vuotta.

Toisen maailmansodan aikana natsi-Saksa murhasi noin 1,1 miljoona ihmistä Auschwitz-Birkenaussa. Murhatuista noin miljoona oli juutalaisia.

Kreikan Lesboksen saarella on tavattu ensimmäinen koronavirustartunta, kertoivat lääkärit maanantaina.

Kyseessä on 40-vuotias nainen, joka oli äskettäin matkustanut Israelissa ja Egyptissä. Nainen on asetettu karanteeniin sunnuntaina, kertoi Kreikan yleisradioyhtiö ERT.

Kreikan viranomaiset ovat olleet huolissaan viruksen mahdollisesta leviämisestä Egeanmeren saarille, joissa tuhansia siirtolaisia elää ahtautuneena täpötäysillä leireillä. Esimerkiksi Lesboksella Morian leirillä on yli 19 000 turvapaikanhakijaa, vaikka leiri on rakennettu vain noin 3 000 ihmiselle.

Turkin avattua Kreikan vastaisen rajansa Egeanmeren saarille tuli viime viikolla yli 1 700 turvapaikanhakijaa. Heistä suurin osa saapui juuri Lesbokselle.

Kreikassa on todettu yhteensä yli 80 koronavirustartuntaa.