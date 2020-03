Kiinan hiipuvilla riskialueilla osa yrityksistä saa aloittaa toimintansa – Yhdysvalloissa todettu yli tuhat koronatartuntaa

Kiinassa on tänään ilmoitettu vain 24 uutta koronavirustartuntaa, joista 13 Wuhanissa. LEHTIKUVA/AFP

Kiinan Wuhanissa osa yrityksistä on saamassa luvan aloittaa taas toimintansa viikkoja kestäneen tauon jälkeen, kertoo uutistoimisto AFP. Maakunnan viranomaiset ilmoittivat, että päivittäisiä perustarvikkeita tuottavat yritykset saavat aloittaa toimintansa heti.

Maailmanlaajuisten tuotantoketjujen kannalta keskeiset yhtiöt saavat avata ovensa saatuaan siihen viranomaisilta luvan.

Muiden yritysten odotetaan saavan luvan aloittaa toiminta uudelleen vasta maaliskuun 20. päivän jälkeen.

Samoja sääntöjä sovelletaan myös Wuhanin ulkopuolisilla riskialueilla Hubein maakunnassa, jossa tärkeiksi määritellyt terveydenhoitoon ja perustarpeisiin liittyvät yritykset saavat aloittaa työt uudelleen. Matalan tai keskitason riskin alueilla työt saavat alkaa uudelleen laajemmin.

Maakunnan sisäinen julkinen liikenne saa aloittaa toimintansa uudelleen vaiheittain. Wuhanissa liikenne pysyy yhä pysähdyksissä, ja liikennettä Hubeista ulos valvotaan edelleen tiukasti.

Kiinassa on tänään ilmoitettu vain 24 uutta koronavirustartuntaa, joista 13 Wuhanissa.

Hongkongissa ja Macaossa pohditaan koulujen avaamista uudelleen, kirjoittaa Guardian. Alueiden kaikki koulut ovat olleet koronaviruksen takia kiinni kiinalaisesta uudestavuodesta eli helmikuun alusta.

Koulujen on ollut määrä aueta pääsiäisien jälkeen. Kiinan erityishallintoalueella Macaossa suunnitellaan, että koulut olisivat auki jo ennen pääsiäistä.

Hongkongissa opettajien ammattiliitot ovat ehdottaneet, että koulutyöhön palattaisiin vaiheissa niin, että vanhemmat oppilaat pääsisivät opintojen pariin aikaisemmin, aikaisintaan 20. huhtikuuta. South China Morning Postin mukaan nuorimmat oppilaat saattaisivat palata kouluun vasta toukokuussa.

Yhdysvalloissa varmistettujen koronavirustapausten määrä nousi jo ohi tuhannen, kertovat amerikkalaismediat. Todellinen luku voi olla selvästi suurempi, sillä testaus on edennyt takellellen. Kuolleita on ainakin 31.

New Yorkin osavaltio aikoo tuoda kaduille kansalliskaartin joukkoja New Rochellen kaupungissa. Osavaltion kuvernööri Andrew Cuomo kertoo, että viranomaiset luovat niin sanotun torjunta-alueen, joka ulottuu 1,6 kilometrin säteelle New Rochellen kaupungissa löytyneestä viruskeskittymästä. New York Timesin mukaan New Rochellessa on Yhdysvaltain laajin yksittäinen koronavirustartuntojen keskittymä.

Kuvernöörin mukaan joukkokokoontumiset kielletään, ja koulut, kirkot ja synagogat suljetaan. Kansalliskaartin joukkoja on pyydetty alueelle toimittamaan ruokaa ja auttamaan julkisten paikkojen siivoamisessa.

Kaupat saavat olla auki, ja ihmiset saavat liikkua vapaasti. Cuomo korosti, että kysymys ei ole varsinaisesta karanteenista. Kaupungissa on 80 000 asukasta.