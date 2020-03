Italiassa koronavirukseen kuolleita yli 800

Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut koronaviruksen maailmanlaajuiseksi pandemiaksi.

Koronaohjeistusta Arlandan lentokentällä Tukholmassa. LEHTIKUVA/AFP

Italiassa on vuorokauden aikana kuollut koronavirukseen 196 ihmistä ja reilusti yli 2 000 uutta tartuntaa on todettu. Italiassa kuolleita on nyt yli 800. Tartunnan on tähän mennessä saanut yli 12 400 ihmistä.

Italia on ilmoittanut käyttävänsä 25 miljardia euroa taistelussa koronavirusta vastaan. Puolet summasta käytetään heti ja loput jätetään varalle.

Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut koronaviruksen maailmanlaajuiseksi pandemiaksi. Tämä ei WHO:n johtajan Tedros Adhanom Ghebreyesusin mukaan merkitse muutosta uhka-arvioon tai neuvoihin, joita maille annetaan, kertoo BBC.