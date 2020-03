Kansainvälinen jääkiekkoliitto kiistää mediatiedot miesten MM-jääkiekon kisojen peruuntumisesta

The Hockey News -lehti kertoi Twitterissä, että Sveitsin MM-turnaus on peruttu koronaviruksen takia.

Jääkiekon miesten MM-turnaus on määrä järjestää toukokuussa Sveitsissä. Suomi on hallitseva maailmanmestari. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF ja sen varapuheenjohtaja Kalervo Kummola kiistävät, että miesten MM-kisojen peruuntumisesta olisi päätetty.

IIHF tviittasi, etteivät mediatiedot kisojen peruuntumisesta pidä paikkaansa. Kummola kertoi saman asian STT:lle puhelimitse.

The Hockey News -lehti kertoi Twitterissä, että Sveitsin MM-turnaus on peruttu koronaviruksen takia. Lehti perustaa tietonsa sisäpiirilähteeseensä, jonka mukaan virallisen perumispäätöksen on määrä tulla lähipäivinä.

Kummolan mukaan MM-kisojen kohtalosta on määrä päättää viimeistään huhtikuun puolivälin tietämillä. IIHF järjestää tiistaina kokouksen, jossa MM-kisojen tilannetta saatetaan käsitellä.

"Emme ole tänään edes keskustelleet tästä aiheesta. Tiistain kokouksessa katsomme tilannetta. Se on ihan normaalisti sovittu kokous, ei mikään kriisikokous", Kummola sanoi.

MM-turnaus on määrä järjestää Sveitsin Zürichissä ja Lausannessa 8.–24. toukokuuta. Suomi on hallitseva maailmanmestari. Naisten MM-kisojen peruuntumisesta päätettiin viime lauantaina.

Kummolan mukaan Yhdysvaltoihin kaavaillut alle 18-vuotiaiden MM-kisat näillä näkymin perutaan presidentti Donald Trumpin asettaman matkustuskiellon takia.