Italiassa yli tuhat kuollut koronavirukseen, tartunta saattaa olla jopa 10  000 britillä

Hengityssuojaimin varustautuneita jalankulkijoita Westminsterin sillalla parlamenttitalon edustalla Lontoossa. LEHTIKUVA/AFP

Useat Euroopan maat kertoivat torstaina ensimmäisistä koronaviruksen aiheuttamista kuolemantapauksista. Kuolonuhreista ilmoittivat ainakin Norja, Kreikka, Puola ja Itävalta.

Italiassa koronaviruksen kuolonuhrien määrä nousi torstaina yli tuhannen. Kaikkiaan maassa on nyt todettu yli 15 100 koronavirustartuntaa.

Myös uusien tartuntojen määrä on jatkanut kasvuaan. Britanniassa hallituksen tieteellinen neuvonantaja Patrick Vallance arvioi torstaina, että maassa jopa 5 000–10 000 ihmisellä saattaa olla tartunta, vaikka virallisesti vahvistettuja tapauksia on vain noin 600. Terveysviranomaisten mukaan monet eivät tiedä saaneensa tartunnan.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan koronavirus on kuitenkin edelleen hallittavissa oleva pandemia, kunhan valtiot tehostavat toimiaan sen torjumiseksi.

WHO:n johtajan Tedros Adhanom Ghebreyesusin mukaan järjestö on syvästi huolissaan siitä, että jotkut maat eivät ole poliittisesti riittävän sitoutuneita toimimaan vaadittavalla tavalla taudin saamiseksi kuriin.

"Meidän täytyy vähentää taudin leviämistä, jotta voimme pelastaa ihmishenkiä. Siksi meidän pitää löytää ja eristää niin monta tartunnan saanutta ihmistä ja heidän lähikontaktiaan kuin pystymme", Ghebreyesus sanoi.

Useat maat ovat päätyneet sulkemaan kouluja ja päiväkoteja viruksen takia. Lisäksi monissa maissa on kielletty erilaisia yleisötilaisuuksia, kokoontumisia ja tapahtumia sekä suljettu niin kuntosaleja, uimahalleja kuin gallerioitakin.

Myös matkustamista on rajoitettu. Esimerkiksi Tshekki kieltää matkailijat yhteensä 15 maasta estääkseen koronaviruksen leviämisen. Suomi ei ole mukana listalla.

Slovakian pääministerin mukaan myös Tshekin kansalaisia on kielletty matkustamasta listalla oleville riskialueille.

Slovakia puolestaan on ilmoittanut perjantaista alkaen päästävänsä maahan ulkomaalaisista ainoastaan puolalaiset. Puolalaisetkin pääsevät maahan vain Puolan vastaisilta rajoilta.

Kiinassa matkustusrajoituksia on tänään höllätty. Tapausten määrä on laskenut dramaattisesti epidemian alkuvaiheesta, ja esimerkiksi viruksen lähtöpisteessä Wuhanissa uusia tapauksia on ilmennyt ensimmäistä kertaa alle kymmenen.

Hubein maakunnan 56 miljoonaa asukasta on ollut eristettyinä tammikuun lopussa. Nyt esimerkiksi Qianjiangin kaupungin hallinto aikoo järjestää kuljetuksia terveille työntekijöille, jotta nämä pääsevät työpaikoilleen.

Terveet ihmiset matalan riskin alueilla saavat jälleen matkustaa maakunnan sisällä. Lisäksi osa Wuhanissa toimivista yrityksistä on saanut luvan jatkaa toimintaansa.