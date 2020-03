Kreikan saarien pakolaisleirit evakuoitava koronaviruksen tieltä, vaatii lääkärijärjestö

Evakuoinnin tarvetta pidetään nyt suurena, sillä Lesboksen saarella on havaittu ensimmäinen tartunta.

Viruksen leviämisen riskiä pidetään suurena, koska pakolaisleireissä ei järjestön mukaan ole kunnollisia mahdollisuuksia peseytyä ja pääsy terveydenhuoltoon on hyvin rajattua.

Lääkärit ilman rajoja vaatii Kreikan saarien pakolaisleirien välitöntä evakuointia koronaviruspandemian tieltä. Järjestön mukaan koronaviruksen aiheuttama tauti voi levitä leirien "ahtaissa ja kauhistuttavissa" oloissa.

"Joissain osissa Morian pakolaisleiriä on vain yksi vesihana 1 300 ihmiselle, eikä ollenkaan saippuaa. Viiden tai kuuden hengen perheet joutuvat nukkumaan vain kolmen neliömetrin kokoisissa tiloissa, kertoo tiedotteessa järjestön Kreikan koordinaattori", lääketieteen tohtori Hilde Vochten.

Vochtenin mukaan leirien oloissa suositellut toimet koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi, kuten käsienpesu ja lähikontaktien rajoittaminen, ovat mahdottomia.

"Ihmisten pitäminen näillä saarilla on aina ollut vastuutonta, mutta se lähentelee rikollista, jos emme ryhdy toimiin näiden ihmisten suojelemiseksi", järjestön tiedotteessa kirjoitetaan.

Yli 40 000 ihmistä on tällä hetkellä jumissa Kreikan saarien pakolaisleireillä.