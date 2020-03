Ranskassa todettiin perjantaina 800 uutta koronavirustartuntaa – Uusi-Seelanti peruu virusvaaran takia moskeijaiskun muistotilaisuuden

Maailman terveysjärjestö WHO linjasi perjantaina, että Eurooppa on nyt koronaviruspandemian keskus.

LEHTIKUVA / AFP

Yhdysvalloissa yritysjohtaja Bruce Greenstein (keskellä) vastasi koronavirusuhkaa koskeneessa lehdistötilaisuudessa presidentti Donald Trumpin (oik.) kättely-yritykseen tarjoamalla tilalle kyynärpääkosketusta. Kättelyä ei suositella viruksen leviämisen takia.

Maailmanlaajuinen kamppailu koronaviruksen leviämistä vastaan jatkuu samaan aikaan kun eri puolilla maailmaa on todettu lisää tartuntoja. Esimerkiksi Ranskassa todettiin perjantaina noin 800 uutta koronavirustartuntaa, kertovat useat eri mediat. Sairastuneita on koko maassa lähes 3 700. Maan terveysministeri Olivier Veran sanoi, että viruksen leviäminen on nopeaa ja todellista.

Yhteensä 79 ihmistä on kuollut viruksen seurauksena. Ranskalaislehti Le Figaron mukaan yli 150 ihmisen tila on vakava.

Ranskassa on peruttu yli sadan hengen tapahtumia. Kouluja ryhdyttiin sulkemaan maassa perjantaina määrittelemättömäksi ajaksi, kertoo puolestaan brittilehti Guardian.

Ranskassa järjestetään viikonloppuna paikallisvaalit. Maassa on BBC:n mukaan pohdittu, onko vaalien järjestäminen järkevää koronaviruspandemian aikana.

Äänestäjiä on ohjeistettu pysymään ainakin metrin päässä toisistaan. Maan sisäministeri on pyytänyt äänestäjiä tuomaan mukanaan oman kynän.

On mahdollista, että osa ihmisistä jättää kokonaan äänestämättä koronavirushuolen takia, BBC kirjoittaa.

Esimerkiksi Britanniassa toukokuun paikallisvaalit on siirretty vuodella eteenpäin globaalin pandemian takia.

BBC kertoo myös, että Britannia saattaa päättää ensi viikolla yleisötapahtumien perumisesta koronaviruksen leviämisvaaran takia. Britannian hallituksen on määrä kertoa tulevalla viikolla myös mahdollisesti käyttöön otettavasta poikkeustilalainsäädännöstä.

WHO:n johtajan Tedros Adhanom Ghebreyesusin mukaan Euroopassa raportoidaan nyt päivittäin enemmän tapauksia kuin Kiinassa epidemian ollessa alueella pahimmillaan.

Uudessa-Seelannissa joudutaan perumaan Christchurchin kahteen moskeijaan kohdistuneen terrori-iskun muistotilaisuus, kertoo maan pääministeri Jacinda Ardern. Syynä perumiselle on koronaviruksen leviäminen. Iskusta on sunnuntaina kulunut vuosi.

Tilaisuuteen on odotettu saapuvan useita tuhansia ihmisiä. Osan odotettiin saapuvan ulkomailta.

"15. maaliskuuta on mahdollisuus kaikille uusiseelantilaisille pohtia omalla tavallaan vuoden takaisia tapahtumia", pääministeri sanoi.

Valkoista ylivaltaa kannattava mies ampui kahdessa moskeijassa perjantairukousten aikana. Iskussa kuoli 51 ihmistä.

Suuria tapahtumia perutaan muuallakin. Chilen presidentti Sebastian Pinera on ilmoittanut, että maassa perutaan kaikki yli 500 hengen tapahtumat maanantaista alkaen, kirjoittaa Guardian.

Turkki aikoo sulkea rajansa yhdeksästä Euroopan maasta tuleville matkustajille, kertoo paikallinen uutistoimisto Anadolu. Kielto astuu voimaan lauantaiaamuna kello kahdeksalta paikallista aikaa.

Rajoitus koskee matkustajia Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Saksasta, Itävallasta, Espanjasta, Ranskasta, Belgiasta ja Hollannista. Näihin maihin ei myöskään voi matkustaa Turkista. Suomi ei toistaiseksi ole listalla.

Turkki on jo aiemmin sulkenut rajansa muun maussa Kiinasta, Italiasta ja Iranista tulevilta.

WHO:n tietojen mukaan Turkissa on todettu viisi koronavirustartuntaa. Maa kertoi torstaina sulkevansa varotoimena koulut kahdeksi viikoksi. Anadolun mukaan maa valmistautuu jatkamaan opetusta muun maussa television ja internetin välityksellä.

Saudi-Arabia kertoi lauantaina lopettavansa kaikki kansainväliset lennot kahdeksi viikoksi uuden koronaviruksen vuoksi sunnuntaista lähtien. Maassa on jo tähän mennessäkin ollut voimassa lentokielto useista maista, joissa koronavirustartunnat ovat röyhähtäneet. Samoin koulut ja yliopistot on suljettu virusvaaran vuoksi.

Myös vuotuinen pyhiinvaellus muslimien pyhiin kaupunkeihin Mekkaan ja Medinaan on jo aikaisemmin peruttu virusvaaran vuoksi.

Saudi-Arabiassa on todettu 86 virustartuntaa, mutta toistaiseksi kukaan ei ole kuollut koronavirukseen.

Yhdysvalloissa Valkoinen talo ja edustajainhuoneen demokraatit ovat päässeet sopuun tukipaketista koronaviruksen leviämisen vastaisessa taistelussa, kertovat useat yhdysvaltalaismediat.

Maa aikoo panostaa muun muassa palkallisiin sairauslomiin, ruoka-apuun ja työttömyysetuihin, kirjoittaa New York Times. Lehden mukaan pakettiin lukeutuvat lisäksi ilmaiset koronavirustestaukset myös niille, joilla ei ole sairausvakuutusta.

Paketin odotetaan menevän läpi demokraattienemmistöisessä edustajainhuoneessa. Republikaanienemmistöisessä senaatissa paketti voi kohdata esteitä.

Yhdysvalloissa useiden suurten laivayhtiöiden risteilyalukset jäävät satamiin 30 päivän ajaksi. Matkojen keskeytyksen syynä on koronavirus, joka on viime viikkoina päässyt leviämään useilla aluksilla kesken risteilyn.

Esimerkiksi Royal Caribbean -yhtiö kertoi 30 päivän lykkäyksestä lehdistötiedotteella. Uutistoimisto AFP:n mukaan Carnival Cruise Lines -yhtiö kertoi jo torstaina päättäneensä 60 päivän lykkäyksestä Princess-laivoilla. Muilla yhtiön linjoilla tauko kestää kuukauden.

Perjantaina risteilyalusten jäämisestä satamiin kertoi myös presidentti Donald Trump tviitissään. Trumpin mukaan laivat jäävät satamiin hänen pyynnöstään. Hän mainitsi laivayhtiöistä tviitissään myös Norwegian Cruise Linen ja MSC Cruisen.

Risteilytauon on Trumpin mukaan määrä alkaa Yhdysvalloissa perjantain vaihtuessa lauantaiksi.

Esimerkiksi Japanissa karanteenissa olleella Diamond Princess -risteilijällä lähes 700 ihmistä sai virustartunnan. Heistä lähes kymmenen kuoli.

Ruotsissa vanhuksia ja muista koronaviruksen riskiryhmiin kuuluvia kannustetaan pysymään poissa apteekeista. Valtio-omisteisen Apoteket -yrityksen mukaan nuorempien pitäisi voida hakea vanhemman väestön lääkkeet valtakirjalla. Tuotteita voi tilata myös verkosta.

Apoteketin viestinnästä kerrotaan, että apteekeissa käydään nyt enemmän kuin yleensä. Lisäksi apteekeissa käy sairastuneita ihmisiä.

Apoteketista huomautetaan, että koronavirusoireista kärsivien ei tulisi mennä itse apteekkiin.

-----

Lähteenä myös uutistoimisto AFP ja TT.