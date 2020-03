Koronavirustartunta todettu Yhdysvaltain varapresidentin kansliassa

Jim Watson

Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pencen (kesk.) kansliassa on todettu koronavirustartunta.

Yhdysvaltain varapresidentin kanslian työntekijä on saanut koronavirustartunnan, kertoi varapresidentti Mike Pencen tiedottaja perjantaina.

Tiedottaja Katie Millerin mukaan Pence tai presidentti Donald Trump eivät kumpikaan ole olleet läheisissä tekemisissä sairastuneen työntekijän kanssa.

Miller ei New York Timesin mukaan vastannut toimittajan kysymyksiin siitä, mitä työtä sairastunut on tehnyt kansliassa.

Trump on jo aikaisemmin testattu viruksen varalta. Brasilian presidentin delegaatio oli vieraillut hänen kartanollaan Floridassa. Vierailun jälkeen osalla delegaation jäsenistä todettiin tartunta.

CNN uutisoi, että Floridan Mar-a-Lagon kartano olisi nyt osittain suljettu.

New York Times kirjoittaa, että moni Trumpin hallinnossa työskentelevä on päätynyt omavalintaiseen karanteeniin. Esimerkiksi kansliapäällikkö Mick Mulvaney on varotoimena karanteenissa, sillä hänen sukulaisensa on saanut tartunnan.

Myös Trumpin tytär Ivanka Trump eristäytyi. Hän oli tavannut australialaisministerin, jolla todettiin myöhemmin tartunta.

CNN:n laskelmien mukaan Yhdysvalloissa on todettu yli 18 000 koronavirustartuntaa. Yli 200 ihmistä on kuollut viruksen seurauksena.