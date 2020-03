Ulkomaat

Ensimmäisellä senaattorilla todettu koronavirustartunta Yhdysvalloissa – Rand Paul äänesti koronavirusapua vastaan viime viikolla Ulkomaat STT Rand Paul oli yksi kahdeksasta republikaanisenaattorista, jotka äänestivät koronaviruksen toista apupakettia vastaan viime viikolla.

LEHTIKUVA / AFP

57-vuotias Rand Paul on ensimmäinen senaatin jäsen, jolla on todettu koronavirustartunta. Kuva on tammikuulta.

Yhdysvalloissa Kentuckyn osavaltiota edustava republikaanipuolueen senaattori Rand Paul on saanut koronavirustartunnan. Senaattorin edustajat kertoivat asiasta Twitterissä. 57-vuotias Paul on ensimmäinen senaatin jäsen, jolla on todettu koronavirustartunta. Senaattorin terveydentilaa kuvataan hyväksi eikä hänen kerrota oireilevan. Paul aikoo jatkaa työskentelyä karanteenista. Utahin osavaltiota edustavat republikaanisenaattorit Mitt Romney ja Mike Lee ryhtyivät vapaaehtoiseen karanteeniin kuultuaan Paulin tartunnasta, kertoo muun muassa CNN. Myös muut senaattorit hakevat lääkärin neuvoa. "Pyydämme lääkäriltä neuvoa sopivista toimenpiteistä niille, jotka ovat olleet tekemisissä senaattorin kanssa. Amerikkalaiset ympäri maan ovat vastaavassa tilanteessa, ja se vain korostaa lisätuen saamisen tärkeyttä", kertoi senaatin republikaanien ryhmäjohtaja John Thune CNN:lle. Rand Paul oli yksi kahdeksasta republikaanisenaattorista, jotka äänestivät koronaviruksen toista apupakettia vastaan viime viikolla. Paketti läpäisi senaatin tuolloin äänin 90–8. Paul oli esittänyt apupakettiin lisäystä, joka olisi kattanut sen kustannukset osittain lopettamalla Afganistanin sodan. Paulin ehdottama lisäys kaatui äänin 3–95, kertoi politiikan uutissivusto The Hill. Aiheet Rand Paul korona