Etelä-Afrikka otti käyttöön sotilaspartioin valvotun ulkonaliikkumiskiellon – koronaviruksen vastaisia keinoja kiristetty monessa maassa

LEHTIKUVA / AFP

Kuubassa Havannan lentokentällä jumiin jääneet matkustajat odottivat maanantaina lentoja kotimaihinsa.

Useat Saharan eteläpuoliset maat ryhtyivät maanantaina tiukkoihin toimiin koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi. Etelä-Afrikassa otettiin käyttöön ankara ulkonaliikkumiskielto, joita valvotaan sotilaspartioin.

Alueen muista maista Senegal ja Norsunluurannikko julistivat kansallisen hätätilan pandemian vuoksi. Koronaviruspandemia on tähän asti levinnyt vain hitaasti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, mutta viime päivinä alueen tartuntamäärät ovat lähteneet nousuun.

Eniten vahvistettuja tartuntoja alueen maissa on todettu Etelä-Afrikassa, jossa tapauksia on yli 400. Maan asettama ulkonaliikkumiskielto on voimassa 21 päivää.

Etelä-Afrikan pelätään olevan erityisen haavoittuvainen pandemialle, sillä maassa on paljon HIV-positiivisia ja tuberkuloosipotilaita, joiden immuunijärjestelmä on terveitä heikompi. Äärimmäisten elintasoerojen maassa on myös suuri määrä köyhiä ja aliravitsemuksesta kärsiviä.

"Tämä on merkittävä toimi miljoonien eteläafrikkalaisten pelastamiseksi infektiolta. Ilman päättäväisiä toimia tartunnan saaneiden määrä kasvaa nopeasti satoihin tuhansiin", perusteli maan presidentti Cyril Ramaphosa päätöstä.

Useat muutkin maat ovat ilmoittaneet uusista koronaviruksen vastaisista toimenpiteistä. Karibian saarivaltio Kuuba on ilmoittanut sulkevansa tiistaista lähtien kaikki maassa olevat turistit karanteeniin hotellihuoneisiinsa siihen asti, että he löytävät lennon takaisin kotimaihinsa.

Matkailijat saavat poistua huoneistaan vasta lentokentälle lähtiessään. Päätöksestä kertoi maan pääministeri Manuel Marrero. Pääministerin mukaan saarivaltiossa on parhaillaan noin 32 500 lomailijaa, joita karanteeni koskee.

Myös Saudi-Arabia on ilmoittanut maanlaajuisesta ulkonaliikkumiskiellosta, joka on voimassa hämärästä aamunkoittoon. Kielto on voimassa 21 vuorokautta. Maassa on todettu 562 tartuntaa.

Saksin osavaltio Saksassa ottaa vastaan ainakin kuusi italialaista koronaviruspotilasta, jotka eivät ole saaneet hoitoa kotimaassaan. Asiasta kertoi osavaltion johtaja Michael Kretschmer myöhään maanantaina.

Osavaltio ryhtyi toimeen Italian hallituksen avunpyynnön vuoksi. Italialaispotilaat saavat hoitoa Dresdenin ja Leipzigin sairaaloissa. Kretschmerin mukaan syynä avun antamiseen on solidaarisuuden lisäksi tilaisuus oppia lisää uudesta koronaviruksesta.

"Tämä on tärkeä merkki siitä, että pystymme auttamaan myös muita. Italiassa he joutuvat nyt tekemään eettisesti hyvin vaikean valinnan siitä, ketkä kuusi ihmistä pannaan lentokoneeseen", osavaltion johtaja sanoi.

Saksalaisen uutistoimisto DPA:n lähteiden mukaan maahan oltaisiin tuomassa yhteensä kahdeksan potilasta.

Saksin osavaltiossa on todettu tähän mennessä saksalaismedian mukaan yli 860 koronavirustartuntaa. Osavaltio on toistaiseksi selvinnyt vähällä moniin muihin verrattuna. Koko Saksassa koronavirustartuntoja on todettu yli 290 00.