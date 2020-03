Kiinassa 78 uutta koronavirustartuntaa – Peking kiristää karanteenimääräyksiä, Hubei poistaa rajoituksia

Kiina on viime päivinä useita kertoja sanonut, että kaikki maassa todetut uudet tartunnat olisi saatu ulkomailla.

Koronaviruspandemia sai alkunsa Hubein maakunnassa sijaitsevasta Wuhanin kaupungista.

Kiina on kertonut 78 uudesta koronavirustartunnasta. Maan viranomaisten mukaan tartunnoista neljä on saatu Kiinasta, muiden alkuperä on ulkomailla, kertoo Guardian.

Uusia kuolemantapauksia kerrotaan olevan seitsemän, joista kaikki Kiinan suurimmassa tartuntakeskittymässä Hubein maakunnassa.

Guardianin mukaan Pekingin kaupunginhallinto aikoo entisestään kiristää ulkomailta kaupunkiin saapuvien karanteenimääräyksiä. Myös virustestiä vaaditaan.

Yhteensä Kiina on raportoinut noin kolmen kuukauden aikana yli 81 000 tartuntaa. Kymmenet tuhannet ovat jo parantuneet viruksen aiheuttamasta taudista.

Kiinan keskiosissa sijaitseva Hubein maakunta aikoo poistaa alueella voimassa olleita matkustusrajoituksia, kertoivat paikalliset viranomaiset tänään. Maakunta on ollut eristyksissä jo noin kahden kuukauden ajan. Terveiden asukkaiden annetaan poistua maakunnasta keskiyöstä lähtien.

Wuhanin kohdalla matkustusrajoituksia on määrä poistaa huhtikuun 8. päivästä eteenpäin.

Hubein maakunta on Kiinan suurin koronatartuntakeskittymä.