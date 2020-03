Espanja lopetti liikkumisen, mutta tauti räjähti silti – onko Suomi myöhässä?

Eija Mansikkamäki

Suomessakin opiskellut ekonomi Oscar Pedraza lopettaa työnsä hotellissa ja joutuu keksimään muuta. "Jotakin netin kautta kotoa."

Kaikki ravintolat ja muut kuin ruokakaupat kiinni, liikkeelle vain välttämättömissä asioissa. Espanja lopetti ihmisten liikkumisen jo yli viikko sitten ja vaikka se tapahtui jopa pari päivää aiottua aiemmin, silti liian myöhään. Näkymätön tauti oli ehtinyt jo levitä. Nyt Espanja lähestyy vauhdilla Italian katastrofia.

Maassa on 40 000 vahvistettua tartuntaa ja 2 700 kuollutta, ensimmäinen kasvaa yli 10 ja jälkimmäinen 20 prosentin vuorokausivauhtia. Espanja on koronakuolemissa kolmannella sijalla maailmassa Italian ja Kiinan jälkeen. Hautausmaat eivät ota vastaan ruumiita, julkisia tiloja on muutettu ruumishuoneiksi, vanhuksia hylätty kuolemaan vanhainkoteihin.

Rajoitukset tuntuivat tiukoilta esimerkiksi turistien kansoittamalla Gran Canarialla, kun liki miljoonan asukkaan saarella oli tiedossa vain alle 20 tautitapausta. Suomen väkilukuun suhteutettuna määrä olisi alle sata tautitapausta.

Nyt tapauksia on tällä lomasaarella yli 100 ja kaikilla Kanariansaarilla noin 500. Määrä kasvaa, eli tiukatkaan liikkumisrajoitukset eivät ole pysäyttäneet virusta. Toimet kuitenkin tepsivät ihmisiin: kadut ja muut julkiset paikat autioituivat samantien.

Herääkin kysymys: onko Suomi myöhässä? Tapauksia oli meillä tiistaina 800, ja liikkumisrajoituksia vasta mietittiin.

Aurinkolomaa etsivälle turistille rajoitukset tarkoittivat todellista rauhallista lomailua: uima-altaat suljettiin, aurinkoa kannatti ahmia viruksen nuutumisen toivossa ja kävely rajoittui hotellin edessä olevan liikenneympyrän kiertämiseen.

Jos meni kauemmas, siviilipoliisiauto pysähtyi kysymään, minne matka. Kauppaan, tietenkin. Siellä oli kuitenkin jonoa, sillä sisään päästettiin vain yksi asiakas kerrallaan. Hänelle puettiin ovella kertakäyttöhanskat. Myyjillä oli hengityssuojaimet.

Turistit saivat ruokaa hotellien ravintoloista, joista osa sulki ensin kokonaan, mutta aloitti sitten ulosmyynnin. Yksi yrittäjistä oli Eduardo Octavio Maldonado Espejo, joka kokkasi pienehkössä Parque Nogal -hotellissa tilauksesta aterioita vävynsä kanssa ja kiikutti ne suoraan huoneistoihin. Allasbaarikin oli osan päivää auki, mutta sinne ei saanut jäädä istumaan. "Poliisi kävi jo tarkistamassa, ettei täällä istuta."

Mies muutti perheineen Kanarialle Chilestä 15 vuotta sitten ja tilanne on täysin uusi. Osalle ravintoloista myönnetty noutoruokalupa on tervetullut, mutta sekään ei kannattele yrittäjää kuin muutamia päiviä.

"Hotellit ja ravintolat ovat kiinni ainakin joitakin viikkoja, mutta ehkä koko kesän. En tiedä, miten pärjäämme."

Turismi on Kanariansaarten ylivoimaisesti tärkein elinkeino, ja hallitus määräsi tällä viikolla suljettaviksi kaikki majoituspaikatkin koko Espanjassa.

"Kanarialla tulot putoavat arviolta 70 prosenttia", sanoo vastaanotossa työskentelevä Oscar Pedraza. Hän kertoo viettäneensä elämänsä ehkä parhaan vuoden, kun opiskeli taloustiedettä Jyväskylässä kuutisen vuotta sitten. Hän seuraa nyt tiiviisti talousuutisia.

"Kun hotellit sulkevat, moni muukin ala menettää tulonsa: siivous, pyykki- ja ruokahuolto, taksit ja niin edelleen. Minunkin pitäisi nyt keksiä jotakin, jota voi tehdä kotoa käsin vaikka netin kautta."

Koko Espanjassa turismin osuus kansantuotteesta on 12 prosenttia ja katoliselle maalle tärkeän pääsiäisen matkailusesongin peruuntuminen valtava kolaus. Hallitus onkin luvannut jo 200 miljardin euron apupaketin yritysten ja ihmisten pitämiseksi pystyssä.