Yhdysvalloissa jo yli 2 000 ihmistä on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin

New York on koronavirusepidemian pahinta aluetta Yhdysvalloissa. Lehtikuva/AFP

Yhdysvalloissa koronavirukseen on kuollut jo yli 2 000 ihmistä, käy ilmi yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston seurannasta. Kuolonuhrien määrä on tuplaantunut muutamassa päivässä. Kuolonurheista neljännes on New Yorkin kaupungista.

New Yorkin osavaltio on kärsinyt epidemiasta pahiten. Siellä on raportoitu yli 52 000 koronavirustartuntaa, kun koko maassa tartuntoja kerrotaan olevan 121 000.

Presidentti Donald Trump väläytti aiemmin viikonloppuna New Yorkin metropolialueenasettamista karanteeniin. Hän kuitenkin tviittasi muutamaa tuntia myöhemmin, että karanteeni ei ole tarpeellinen. Paikallisjohtajat olivat varoitelleet presidenttiä paniikista, jonka karanteeni voisi laukaista.

Esimerkiksi New Yorkin osavaltion kuvernööri Andrew Cuomo oli tyrmännyt karanteeni-idean jo tuoreeltaan. Cuomo kertoi, että presidentti ei ollut keskustellut asiasta hänen kanssaan lainkaan.

Kuvernööri sanoi CNN:lle, että hän ei usko kyseisenkaltaisen toimen olevan laillinen.

"Miksi luoda pandemian lisäksi myös sekasortoa? En ymmärrä", Cuomo lisäsi.

Illinoisin osavaltiossa alle vuoden ikäinen pikkulapsi on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Asiasta kertoivat osavaltion kuvernööri ja terveysviranomaiset, joiden mukaan kuolinsyystä tehdään perusteellinen selvitys.

Lapsella oli todettu koronavirustartunta.

Pikkulapsen kuolema covid-19-tautiin on äärimmäisen harvinainen. Lukuisten tutkimusten mukaan tauti on vaarallinen erityisesti iäkkäille ihmisille ja heille, joilla on joitakin perussairauksia.

Aiemmin on uutisoitu muutamasta muustakin alaikäisen kuolemantapauksesta. Esimerkiksi Ranskassa on kerrottu 16-vuotiaan tytön kuolleen koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Yhdysvalloissa Kaliforniassa on puolestaan selvitelty, liittyykö teini-ikäisen pojan kuolema koronavirustartuntaan. Viranomaiset Kaliforniassa ehtivät jo kertoa teini-ikäisen pojan kuolleen virustartunnan seurauksena. Jonkin aikaa ilmoituksen jälkeen kiirehdittiin kuitenkin tarkentamaan, että tapaus on "monimutkainen".