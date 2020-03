Ulkomaat

New Yorkissa turvavälin huomiotta jättämisestä voi saada satojen dollarien sakot – maailmassa jo yli 700 000 vahvistettua koronavirustartuntaa Ulkomaat STT Noin 150 000:n kerrotaan parantuneen viruksen aiheuttamasta taudista.

New Yorkista on tullut yksi koronaviruspandemian keskuksista. Kuva on sunnuntailta. LEHTIKUVA / AFP

New Yorkissa kaupunkilaisia odottaa 250–500 Yhdysvaltain dollarin sakko, jos he jättävät noudattamatta koronaviruksen takia käyttöön otettua turvaväliä, uutisoi CNN. Asiasta kertoi kaupungin pormestari Bill de Blasio. Sakot saa, jos ihmiset eivät poliisin pyynnöstä esimerkiksi hajaannu tai pysy riittävän etäällä toisistaan. New Yorkista on tullut yksi koronaviruspandemian keskuksista. New York Times kirjoittaa, että kaupungissa on todettu lähes 34 000 tartuntaa ja yli 770 ihmistä on kuollut. Lehti pohjaa tietonsa New Yorkin osavaltion kuvernöörin Andrew Cuomon lausuntoon. Vuorokauden aikana Yhdysvalloissa on kuollut 518 ihmistä koronavirustartunnan seurauksena. Kyseessä on maan suurin päivittäinen luku epidemian aikana, kertoo uutistoimisto AFP. Todettujen tartuntojen määrä nousi vuorokaudessa yli 20 000:een, kertoo maailman koronaviruslukuja kartoittavan Johns Hopkins -yliopiston seuranta. Yhteensä Yhdysvalloissa koronavirustartunta on todettu yliopiston mukaan ainakin noin 140 000 ihmisellä. Yhteensä noin 2 400 ihmistä on kuollut tartunnan seurauksena. Todettujen tartuntojen määrä on Yhdysvalloissa suurin maailmassa. Kiinan viranomaiset ovat kertoneet 31 uudesta koronavirustartunnasta, uutisoi muun muassa Guardian. Viranomaisten mukaan vain yksi tartunta on levinnyt paikallisesti, kun muut tartunnat on saatu ulkomailta. Kiina on useana päivänä raportoinut kymmenistä ulkomailta saaduista tartunnoista samalla, kun viranomaisten antamien lukujen mukaan virus ei ole levinnyt enää voimalla paikallisesti. Torstaina Kiina kertoi kieltävänsä maahantulon suurimmalta osalta ulkomaalaisista. Ulkoministeriö kertoi tuolloin tiedotteessaan, että kyse on väliaikaisesta toimesta, jonka Kiina joutuu tekemään koronaviruspandemian vuoksi. Koronavirus lähti leviämään Kiinan Hubein maakunnassa viime vuoden lopulla. Maakunnassa sijaitseva 11 miljoonan asukkaan Wuhan meni tammikuussa käytännöllisesti katsoen kokonaan kiinni, kun asukkaita kiellettiin poistumasta kaupungista, arkielämään tuli lukuisia rajoituksia ja kaupungin ympärille pystytettiin tiesulkuja. Myöhemmin erilaisia eristämistoimia otettiin käyttöön muuallakin Guardianin mukaan Kiinan hallitus on nyt kehottanut yrityksiä ja tehtaita aloittamaan toimintansa uudelleen. Maailmassa koronavirustartunta on todettu jo yli 700 000 ihmisellä, kertoo muun muassa Washington Post -lehti. Johns Hopkins -yliopiston mukaan vahvistettuja tartuntoja olisi ainakin 720 000. Todellisuudessa tartuntoja lienee huomattavasti vahvistettuja määriä enemmän. Ylipiston mukaan koronaviruksen seurauksena on kuollut yhteensä ainakin noin 34 000 ihmistä. Noin 150 000:n kerrotaan parantuneen viruksen aiheuttamasta taudista. Tartuntoja on todettu nyt eniten Yhdysvalloissa, Italiassa, Kiinassa ja Espanjassa. Italiassa vahvistettujen tartuntojen määrää lähenee sataatuhatta. Kiina on ilmoittanut noin 82 000 todetusta tapauksesta, Espanjan luku on noin 80 000. Viruksen seurauksena on Italiassa kuollut yli 10 000 ihmistä ja Espanjassa noin 6 800. Kiina on kertonut noin 3 300 kuolemasta. Aiheet New York korona turvaväli