Italiassa koronaviruksen leviäminen näyttää hidastuvan, Saksassa suunnitellaan matkapuhelinjäljitystä tartunnan saaneille

Italiassa on ilmennyt varovaisia toivon merkkejä siitä, että maan koronavirusepidemian leviäminen hiljalleen hidastuisi.

Vaikka tartunta- ja kuolinluvut ovat Italiassa yhä korkeita, koronavirustartunnat eivät lisäänny aivan samaan tahtiin kuin aiemmin.

Sunnuntaina uusia tartuntoja todettiin 5 217 ja kuolemantapauksia 756. Kuolleiden määrä oli jo selvästi alhaisempi kuin perjantaina, jolloin kuolleita oli vuorokaudessa 969.

Maan hallitus on kuitenkin varoittanut, että tiukkoja liikkumisrajoituksia tullaan helpottamaan vain asteittain. Rajoitukset tulevat vääjäämättä jatkumaan huhtikuun 3. päivän yli, sanoo alueministeri Francesco Boccia.

Myös hallituksen terveysneuvonantaja Luca Richeldi on todennut tautitapauksien laskun pikemminkin osoittavan, että Italian tulee olla vielä jonkin aikaa tiukkana rajoitusten suhteen.

"Meillä on edessämme pitkä taistelu. Käytöksellämme pelastamme ihmishenkiä", hän sanoo.

Italiassa on kielletty toistaiseksi kaikki paitsi välttämätön liiketoiminta.

Rajoituksia maassa voidaan jatkaa ainakin heinäkuun loppuun, jolloin maahan julistettu poikkeustila jatkuu. Käytännössä pääministeri Giuseppe Conten hallitus voisi kuitenkin helposti jatkaa myös poikkeustilaa ja siten rajoituksia.

Conte itse on sanonut toivovansa, että suurin osa rajoituksista voitaisiin purkaa kesäkuuhun mennessä.

Espanjassa koronavirukseen on kuollut vuorokauden aikana 812 ihmistä. Määrä on hieman alhaisempi kuin eilisen lukema 838, joka oli korkein sitten epidemian alun.

Maassa on kuollut koronavirukseen nyt yli 7 000 ihmistä. Koronavirustartuntoja on rekisteröity yli 85 000.

Ruotsissa Tukholman alueella tehohoidon tarve kasvaa dramaattisesti, sanoo alueen sairaanhoidon johtaja Björn Eriksson. Toistaiseksi sairaanhoito on kuitenkin pysynyt askeleen edellä koronavirusepidemiaa järjestelemällä lisäkapasiteettia.

Älvsjön messukeskukseen rakennetun puolustusvoimien kenttäsairaalan pitäisi valmistua tänään. Erikssonin mukaan kenttäsairaalaan on tarkoitus ohjata muita kuin tehohoitopotilaita ja helpottaa siten painetta alueen varsinaisissa sairaaloissa.

Eilisten tietojen mukaan Tukholman alueella oli todettu vajaat 1 700 koronatartuntaa ja lähes 70 ihmistä on menehtynyt tautiin.

Saksassa tehdään jo nyt enemmän koronavirustestejä kuin missään muualla Euroopassa. Testien määrä vaihtelee noin 300 000 ja 500 000 välillä viikossa. Saksalaismedioiden näkemien dokumenttien mukaan liittokansleri Angela Merkel suunnittelee kuitenkin nyt, että testimäärää kasvatettaisiin jopa 200 000 testiin päivässä.

Tavoitteena on testata kaikki ne, joiden epäillään sairastuneen tautiin ja myös kaikki ne, jotka ovat mahdollisesti olleet tekemisissä taudin saaneen ihmisen kanssa.

Mallia testaukseen otetaan Etelä-Koreasta, joka on onnistunut yhtenä harvoista maailman maista torjumaan epidemian leviämisen tehokkaasti.

Saksan hallitus ei ole vahvistanut mediassa olevia tietoja.

Mediatietojen mukaan maan hallitus on suunnitellut lisäksi, että Saksa voisi matkapuhelimien kautta kerätä tietoa taudin saaneen aiemmista liikkeistä, jotta taudille mahdollisesti altistuneet voitaisiin jäljittää ja eristää helpommin.

Myös tämä toimintatapa on ollut käytössä Etelä-Koreassa.

Vaikka ehdotus on saanut tukea myös joiltain epidemiologeilta, on idea herättänyt myös vastustusta. Saksassa yksityisyydensuoja on vahvassa arvossa. Osalla valvontamenetelmät herättävät myös negatiivisia muistoja natsiajalta ja Itä-Saksan tiukannasta valvonnasta.

Saksassa koronavirukseen on kuollut lähes 400 ihmistä. Maassa on vahvistettu yli 52 000 tartuntaa.