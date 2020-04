Espanjassa taas uusi synkkä ennätys, koronaan kuoli vuorokaudessa 950 - Tukholmassa koronaa monissa vanhainkodeissa

Venäjällä on todettu yli 3 500 koronatartuntaa ja Kreikassa tauti on levinnyt siirtolaisleirille.

Rekisteröityjä koronavirustartuntoja Espanjassa on yli 110 000. LEHTIKUVAA/AFP

Espanjassa 950 ihmistä on kuollut vuorokauden aikana koronaviruksen seurauksena, kertoo espanjalaislehti El Pais. Luku on korkein epidemian aikana.

Samalla kuolleiden määrä kipusi Espanjassa jo yli 10 000:n. Rekisteröityjä tartuntoja on yli 110 000. Sairaalahoitoon on joutunut 54 000 ihmistä ja parantuneita on lähes 27 000.

Koronakriisi tekee pahaa jälkeä myös Espanjan taloudelle. Työvoimaviranomaisten mukaan pitkälti yli 600 000 ihmistä on jo joutunut turvautumaan heidän palveluihinsa kriisin alkamisen jälkeen.

Koronavirus on vaatinut Espanjassa eniten kuolonuhreja Italian jälkeen maailmassa.

Venäjällä on todettu yli 3 500 koronatartuntaa ja 30 ihmistä on kuollut, kertoo Moscow Times. Torstaina Venäjän viranomaiset ilmoittivat yli 770 uudesta tartunnasta.

Moskovassa on todettu jo toista tuhatta tartuntaa, ja kaupungissa on ollut maanantaista lähtien käytössä tiukat liikkumisrajoitukset.

Venäjän parlamentin alahuoneen duuman pikavauhtia taannoin hyväksymien rikoslain muutosten mukaan karanteenimääräyksiä rikkova voi joutua jopa seitsemäksi vuodeksi vankeuteen, jos rikkomuksesta aiheutuu vakavia seurauksia.

Parlamentti hyväksyi myös muutokset kovista rangaistuksista koronaepidemiaa koskevien valeuutisten levittäjille. Jos väärän tiedon levittäminen johtaa jonkun kuolemaan tai muihin vakaviin seurauksiin, voi syyllinen joutua jopa viideksi vuodeksi vankilaan tai maksamaan kahden miljoonan ruplan (23 000 euron) sakot.

Kreikka on eristänyt Ateenan pohjoispuolella sijaitsevan Ritsonan siirtolaisleirin, koska leirille on levinnyt koronavirus, kertoivat viranomaiset torstaina.

Koronaviruksen leviäminen paljastui, kun leirillä asuva afrikkalaistaustainen nainen tuli synnyttämään sairaalaan Ateenassa, ja hänen todettiin saaneen koronaviruksen.

Leirillä tehdyissä testeissä löydettiin yli 20 tartuntaa asukkaista, mutta avustustyöntekijöistä ei löydetty tartuntoja. Leiri on nyt eristetty kahdeksi viikoksi, ja sinne on lähetetty lisää lääkintähenkilökuntaa.

Kreikassa on pelätty koronavirusepidemian laajamittaista leviämistä pakolais- ja siirtolaisleireille, missä sadat ihmiset elävät ahtaudessa ja epähygieenisissä oloissa.

Kreikassa on tähän mennessä todettu yli 1 400 koronavirustartuntaa ja yli 50 ihmistä on kuollut virukseen.

Ruotsissa tilanne koronaepidemian pahimmalla alueella Tukholmassa on hyvin vakava, sanoo pormestari Anna König Jerlmyr. Hänen mukaansa yhä enemmän ihmisiä sairastuu ja kuolee.

Jerlmyr vetoaa Ruotsin sosiaalihallitukseen, että pääkaupunkiin saataisiin muun muassa lisää suojavarusteita.

Ruotsin radion mukaan ainakin 29:ssä Tukholman alueen vanhainkodissa on jo havaittu koronavirustartuntoja. Työntekijäpuolelta tilannetta on kuvailtu kaoottiseksi. Kaupunki aikoo avata uusia hoitopaikkoja sairaille vanhuksille.