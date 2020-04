Yhdysvalloissa on kuollut vuorokaudessa enemmän koronaviruksen saaneita kuin missään muualla samassa ajassa – vuorokaudessa menehtyi 1 169

New Yorkin keskusta on ollut epätavallisen hiljainen koronaviruspandemian takia. Lehtikuva/AFP

Yhdysvalloissa 1 169 ihmistä on kuollut vuorokaudessa koronaviruksen seurauksena. Kyseessä on koko maailman korkein päiväluku. Määrä perustuu Johns Hopkinsin yliopiston tilastoihin keskiviikkoillasta torstai-iltaan paikallista aikaa.

Italiassa kuoli maaliskuun lopussa yhden päivän aikaan 969 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Tähän asti missään muussa maassa yhden vuorokauden aikana ei ollut kuollut enemmän ihmisiä.

Pandemian aikana Yhdysvalloissa koronaviruksen seurauksena on kuollut 5 926 ihmistä. Italiassa 13 915 ihmistä on menettänyt henkensä saatuaan virustartunnan. Se on eniten koko maailmassa. Pandemia on vienyt toiseksi eniten ihmishenkiä Espanjassa. 10 003 ihmistä on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Yhdysvalloissa on todettu eniten koronavirustartuntoja koko maailmassa. Yliopiston tilastojen mukaan maassa on todettu lähes 240 000 virustartuntaa. Tartuntoja on todennäköisesti enemmänkin.

Torstaina koko maailman koronavirustartuntojen määrä ylitti miljoonan rajapyykin. Karkeasti pyöristettynä lähes neljännes maailman tiettävästi sairastuneista on Yhdysvalloissa.

New Yorkin kaupunki on maan tartuntakeskuksia. Lähes 50 000 ihmistä on sairastunut ja yli 1 500 on kuollut.

Varapresidentti Mike Pencen mukaan Yhdysvalloissa on tehty yli 1,3 miljoonaa covid-19-testiä. Presidentti Donald Trump kertoo, että maassa tehdään yli 100 000 virustestiä päivässä, mikä on hänen mukaansa enemmän kuin missään muualla.

Maan hallinnossa on arvioitu, että 100 000–240 000 ihmistä kuolisi koronaviruksen aiheuttamaan tautiin pelkästään Yhdysvalloissa.

New Yorkin pormestari Bill de Blasio kehottaa nyt koronaviruksen takia kaikkia kaupunkilaisia suojaamaan kasvonsa liikkuessa ulkona.