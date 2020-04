Espanjassa 637 uutta koronakuolemaa, määrä neljättä päivää laskussa, Venäjällä todettiin lähes tuhat uutta tartuntaa

Epidemian vaatimien kuolonuhrien määrä on noussut Espanjassa yli 13 000:n. LEHTIKUVA/AFP

Espanjassa uusien koronakuolemien määrän lasku jatkuu edelleen. Terveysministeriön mukaan uusia koronakuolemia oli kirjattu vuorokaudessa 637. Päivittäisten kuolemantapausta määrä oli samalla tasolla viimeksi pari viikkoa sitten.

Kyseessä on jo neljäs päivä peräkkäin, kun kuolemantapauksia on edellistä päivää vähemmän.

Yhteensä epidemian vaatimien kuolonuhrien määrä nousi Espanjassa tänään jo yli 13 000:een.

Itävallassa saatetaan helpottaa pientä osaa koronaepidemian vuoksi määrätyistä rajoituksista pääsiäispyhien jälkeen, sanoo liittokansleri Sebastian Kurz. Hänen mukaansa kaikki riippuu kuitenkin siitä, kuinka kuuliaisesti kansalaiset noudattavat nyt voimassa olevia liikkumisrajoituksia.

Kurzin mukaan suunnitelmissa on pienten, alle 400 neliömetrin suuruisten kauppojen sekä rauta- ja puutarhakauppojen avaaminen ensi viikon tiistaista lähtien. Näiden liikkeiden toimintaa koskisivat edelleen tiukat rajoitukset tartuntojen leviämisen estämiseksi, Kurz muistuttaa.

Venäjällä vahvistettujen koronatartuntojen määrä on noussut vuorokaudessa lähes tuhannella tapauksella, kertoo uutistoimisto Tass. Yhteensä tartuntoja on nyt yli 6 300. Tautia on selvästi eniten Moskovassa, mutta tartuntoja on raportoitu käytännössä kaikilta Venäjän alueilta.

Virallisen tiedon mukaan covid-19-tautiin on Venäjällä tähän mennessä kuollut 47 ihmistä.

Tanskan poliisi aikoo valvoa tehostetusti kansalaisten pääsiäisenviettoa. Virkavalta panee erityistä painoa sille, että voimassa olevia kokoontumisrajoituksia noudatetaan.

Poliisit aikovat olla läsnä erityisesti alueilla, joissa on runsaasti kakkosasuntoja ja kesämökkejä. Mökeille lähtemistä ei ole Tanskassa kielletty, mutta sosiaalinen etäisyys muihin on muistettava.

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen on korostanut, että pääsiäinen tulee olemaan tärkeä merkkipaalu sille, miten pian rajoituksia voidaan ryhtyä tulevaisuudessa purkamaan. Frederiksen on kehottanut kansalaisia olemaan matkustamatta ympäri maata pääsiäisenä.