Osaan Japania julistettiin kuukaudeksi poikkeustila, Espanjassa koronakuolemat kääntyivät nousuun

Japanin pääministeri Shinzo Abe on julistanut osaan maata kuukauden kestävän poikkeustilan koronaepidemian takia. Poikkeustila astuu voimaan seitsemällä alueella, muun muassa Tokiossa ja Osakassa.

Poikkeustilan aikana maakuntien johtajat voivat kehottaa ihmisiä pysymään kotona ja ei-välttämättömiä kauppoja sulkemaan ovensa. Kehotus ei kuitenkaan ole sitova, eikä sen rikkomisesta seuraa rangaistusta.

Japanissa koronatilanne on pahin pääkaupungissa Tokiossa.

Japanissa on todettu yli 3 900 koronavirustartuntaa. Viruksen seurauksena on kuollut 92 ihmistä. Tilanne on vakavin Tokiossa, missä uusien tartuntojen määrä on kasvanut lähes päivittäin.

Espanjassa on koronaviruksen seurauksena ilmoitettu vuorokauden aikana kuolleen 743 ihmistä. Kuolleiden määrä kääntyi nyt nousuun neljän perättäisen päivän laskun jälkeen, kertoo El Pais.

Eilen Espanjan viranomaiset kertoivat yhteensä 637 ihmisen kuolleen covid 19 -tautiin. Espanjassa koronaan on kuollut jo liki 13 800 ihmistä.

Espanjan viranomaiset muistuttivat, että lukumäärän kasvuun vaikuttaa myös se, että mukana on viikonlopun kuolemantapauksia, joista saatiin tiedot vasta nyt.