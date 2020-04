Trump torppasi huhut tartuntatautiekspertti Faucin erottamisesta – Yhdysvalloissa jälleen noin 1 500 uutta koronakuolemaa

LEHTIKUVA / AFP

Anthony Fauci sanoi Valkoisen talon lehdistötilaisuudessa maanantaina aikaisempaa lausuntoaan huonoksi sanavalinnaksi.

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump kiisti maanantaina paikallista aikaa huhut siitä, että tartuntatautiasiantuntija Anthony Faucia oltaisiin erottamassa.

Fauci sanoi sunnuntaina CNN:n haastattelussa, että Yhdysvalloissa olisi ollut mahdollista säästää ihmishenkiä, mikäli koronavirukseen liittyvät rajoitustoimet olisi aloitettu aiemmin. Hän ilmaisi myös, että aikaisemmin hallinnossa oli vastustusta toimien aloittamiselle.

Epäilyt Faucin kohtalosta heräsivät, kun Trump uudelleentviittasi Faucin erottamista koskeneen kannanoton, kertoi uutiskanava CNN maanantaina.

Useat virkamiehet ja asiantuntijat kertoivat Washington Postin mukaan olevansa huolissaan siitä, että Fauci hiljennettäisiin tai sivuutettaisiin kriittisinä aikoina. Trumpin on lähiaikoina määrä päättää, saavatko yhdysvaltalaiset palata tavallisiin askareihinsa.

"Tänään kävelen sisään ja kuulen, että aion erottaa hänet", Trump sanoi Washington Postin mukaan Valkoisen talon päivittäisessä lehdistötilaisuudessa.

"En ole erottamassa häntä. Minusta hän on erinomainen tyyppi."

Tilaisuudessa Fauci kommentoi aikaisempaa lausuntoaan huonoksi sanavalinnaksi.

"Teen kaiken vapaaehtoisesti", Fauci vastasi presidentti vierellään, kun häneltä kysyttiin, toimiko hän painostuksen alaisena.

Ainakin 1 509 ihmistä on kuollut koronavirukseen 24 tunnin aikana, kertoo Johns Hopkins -yliopisto. Määrä on hieman pienempi kuin edellisenä päivänä.

Luku on kuvaa tilannetta sunnuntai-illasta maanantai-iltaan paikallista aikaa. Päivää aiemmin kuolleita kerrottiin olleen edeltävän vuorokauden aikana 1 514. Tuolloin määrä putosi aiemmasta vuorokaudesta yli 400:lla.

Yhteensä Yhdysvalloissa on kuollut koronaviruksen seurauksena yli 23 500 ihmistä, mikä on eniten maailmassa. Tilastosivusto Worldometerin mukaan väkilukuun suhteutettuna miljoonaa asukasta kohden virukseen on kuollut 71 ihmistä.

Todettuja tartuntoja Yhdysvalloissa on yli 585 000.

-----

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.