Saksan terveysministeri: Koronaepidemia on saatu hallintaan – höllää rajoituksia ensi viikon alussa

Koronaviruksen tartuttavuusluku on pudonnut Saksassa 0,7:ään.

Maailmanlaajuisesti koronavirukseen on kuollut yli 140 000 ihmistä. LEHTIKUVA/AFP

Saksan terveysministeri sanoo, että koronaepidemia on saatu maassa hallintaan. Ministeri Jens Spahnin mukaan päivittäiset tartuntaluvut ovat laskeneet merkittävästi.

Spahn kiittää kehityksestä kuukausi sitten voimaan tulleita liikkumisrajoituksia ja muita poikkeustoimia.

Aiemmin Saksan tartuntatauteihin erikoistunut Robert Koch -instituutti kertoi, että koronaviruksen tartuttavuusluku on pudonnut Saksassa 0,7:ään. Se tarkoittaa, että yksi koronaan sairastunut ihminen tartuttaa keskimäärin alle yhden ihmisen.

Jos tartuttavuusluku pysyy alle yhdessä, tautiepidemia alkaa vähitellen hiipua. Siksi se on tärkeä mittari, kun poliitikot pohtivat koronaviruksen takia asetettujen rajoitusten purkamista ja yhteiskunnan avaamista.

Ilman mitään rajoitustoimia koronaviruksen tartuttavuusluvuksi on arvioitu 2–3.

Saksa on hölläämässä koronarajoituksia ensi viikon alusta alkaen. Maanantaista lähtien alle 800 neliömetrin kaupat saavat jälleen olla auki. Koulujen on määrä aueta vaiheittaisesti 4. toukokuuta alkaen.

Liikkumis- ja kokoontumisrajoituksia pysyy silti yhä voimassa, ja esimerkiksi suuremmat julkiset tapahtumat on kielletty elokuun loppuun asti.

Liittokansleri Angela Merkel varoitti aiemmin tällä viikolla, että rajoitusten purkamisessa pitää edetä äärimmäisen varovasti.

"Jos oletamme, että yksi ihminen tartuttaa 1,1 ihmistä, terveydenhuoltojärjestelmämme ja tehohoitopaikkojemme rajat tulisivat vastaan lokakuussa. Jos luku on 1,2, sama on edessä heinäkuussa ja jos 1,3, jo kesäkuussa", Merkel sanoi.

Kiinassa koronaviruksen alkuperäkaupunki Wuhan on raportoinut 1 290 koronaviruskuolemaa, jotka ovat jääneet aiemmin tilastoimatta. Aiemmin kaupungissa oli tilastoitu vajaat 2 600 koronakuolemaa, joten hyppäys ylöspäin on merkittävä.

Wuhanin uudet lukemat kasvattavat kaupungin koronakuolemien kokonaismäärän 3 869:ään. Kiinan kokonaismäärä on nyt yli 4 600.

Wuhanin viranomaisten mukaan nyt tilastoidut kuolemat oli joko raportoitu virheellisesti tai ne olivat jääneet kokonaan huomaamatta, sillä terveydenhuolto oli hyvin kuormittunut alkuvuodesta. Viranomaisten mukaan epidemiahuipun aikana osa myös kuoli kotiinsa, eikä näitä kuolemia kyetty tilastoimaan.

Kiinan lukujen todenperäisyyttä on epäilty hyvän aikaa, sillä muualla maailmassa virus on tappanut huomattavasti enemmän ihmisiä. Maailmanlaajuisesti tautiin on kuollut yli 140 000 ihmistä.

Esimerkiksi Yhdysvallat, Ranska ja Britannia ovat esittäneet, että Kiina ei välttämättä pelaa täysin avoimin kortein.

Koronavirusepidemian huippu oli Kiinassa tammi-helmikuussa, ja maaliskuun puolivälin jälkeen maassa on raportoitu yleensä vain muutamia koronakuolemia päivässä.

Yhdysvalloissa on taas kuollut tuhansia ihmisiä koronavirukseen vuorokauden aikana.

Koronavirusta seuraavista tahoista tilastosivu Worldometersin mukaan Yhdysvalloissa on nyt kirjattu yhteensä yli 34 600 koronakuolemaa, kun taas Johns Hopkinsin yliopiston mukaan kuolemia on reilut 33 200.

Päivittäisten kuolinlukujen vertailu ei ole yksiselitteistä, sillä Yhdysvaltain viranomaiset ovat tällä viikolla alkaneet tilastoida myös todennäköisesti koronaviruksen aiheuttamia kuolemia, joita ei ole todennettu testeillä.

Johns Hopkins on viimeisen vuorokauden aikana lisännyt Yhdysvaltain laskuriinsa yli 4 400 kuolemaa, mutta niistä osa on jo aiemmin kuolleita ihmisiä. Worldometersin mukaan kuolemia tuli torstaina reilut 2 100.