Japanin sairaalat toimivat äärirajoillaan – koronatartuntojen määrä ylitti 10 000:n rajan

Tokiossa koronaviruspandemia on vähentänyt runsaasti julkisen liikenteen matkustajamääriä, mutta sairaaloiden vuodepaikat täyttyvät. Lehtikuva/AFP

Japanissa terveydenhuolto varoittaa valtiota lisätoimien välttämättömyydestä, kun koronatartuntojen määrä on ylittänyt 10 000:n rajan.

Japanilaiset terveydenhuollon asiantuntijat ovat huolissaan viimeaikaisista koronatartuntamääristä, sillä maassa todetaan päivittäin useita satoja uusia tapauksia. Koronapotilaille tarkoitetut vuodepaikat täyttyvät sitä mukaa, kun niitä lisätään.

Japanin terveysministeri arvioi, että tartunnat lisääntyvät odotettua nopeammin.

Maan pääministeri Shinzo Abe on kehottanut ihmisiä vähentämään kontaktia toisiinsa entisestään, ja Japanin pääkaupungin Tokion joukkoliikenteen ruuhkaisuus on vähentynyt huomattavasti.

Japanissa ei ole kuitenkaan voimassa liikkumisrajoituksia. Monet liikkeet ja ravintolat ovat auki maan terveydenhuollon varoituksista huolimatta.

Japanissa on vahvistettu yhteensä lähes 11 000 koronatartuntaa, ja viruksen aiheuttamia kuolemantapauksia on yhteensä 236. Euroopan maihin verrattuna luvut ovat maltillisia, mutta Aasian maista Japani on kärsinyt tartunnoista kolmanneksi eniten ja on melkein tasoissa Etelä-Korean kanssa.

Aasiassa on eniten tartuntoja Kiinassa ja Intiassa.

Yhdysvalloissa ainakin 1 997 ihmistä on kuollut koronavirukseen viimeisen 24 tunnin aikana, kertoo maailman virustilannetta seuraava Johns Hopkins -yliopisto. Luku kuvaa tilannetta lauantai-illasta sunnuntai-iltaan paikallista aikaa.

Viime päivinä on kerrottu toistuvasti noin 2 000 uudesta kuolemasta päivittäin.

Yhdysvalloissa on raportoitu eniten virukseen liittyviä kuolemia maailmassa, yhteensä noin 40 600. Sataa tuhatta asukasta kohden Yhdysvalloissa on kuollut virukseen 12 ihmistä.

Koko maailmassa kuolemia on rekisteröity jo yli 165 000.