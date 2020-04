Koronapandemia kaksinkertaistaa nälästä kärsivien ihmisten määrän

Jatkuva kuivuus, epävarmuus ruoan saannista ja nälänhätä ovat olleet surullista todellisuutta Somaliassa viime vuosikymmeninä.

Koronapandemia voi lähes kaksinkertaistaa akuutista nälästä kärsivien ihmisten määrän.

YK:n World Food Programme (WFP) varoitti tiistaina asiasta uudessa WFP:n ja yhteistyökumppanien Global Food Crisis Report –raportissa.

WFP:n ennusteen mukaan akuutista ruokaturvattomuudesta kärsivien ihmisten määrä voi nousta 265 miljoonaan vuonna 2020, nousten 130 miljoonalla verrattuna vuoteen 2019 johtuen koronapandemian taloudellisista vaikutuksista.

Arvio kerrottiin Global Report Food Crisis –raportin julkaisun yhteydessä. Sen tuottivat WFP ja 15 muuta humanitaarisen ja kehitysalan kumppania.

WFP:n tiedotteen mukaan on elintärkeää, että ruoka-avustusohjelmat jatkuvat. Ne tarjoavat palveluita lähes sadalle miljoonalle haavoittuvaiselle ihmiselle maailmanlaajuisesti.

”COVID-19 on mahdollisesti katastrofaalinen miljoonille ihmisille, joiden elämä on jo hiuskarvan varassa. Lisäksi se on vasaranisku miljoonille, jotka voivat syödä vain tienatessaan palkkaa", WFP:n vanhempi ekonomisti Arif Husain sanoo tiedotteessa.

"Meidän on toimittava kollektiivisesti nyt, jotta voimme lieventää maailmanlaajuisen katastrofin vaikutuksia", hän jatkaa.