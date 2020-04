Tilanne synkkenee entisestään: Yhdysvalloissa nyt jo yli 50 000 koronaviruskuolemaa

Miljoonaa asukasta kohden koronakuolemia on Yhdysvalloissa 152.

Yhdysvalloissa on kuollut virukseen selvästi eniten ihmisiä maailmassa. LEHTIKUVA / AFP

Yhdysvalloissa on kuollut jo yli 50 000 ihmistä koronaviruksen seurauksena, kertoo Worldometer-tilastosivu. Yhdysvalloissa on kuollut virukseen selvästi eniten ihmisiä maailmassa. Miljoonaa asukasta kohden koronakuolemia on siellä 152.

Suomessa vastaava suhdeluku oli eilen 31.

Demokraattien todennäköinen tuleva presidenttiehdokas, ex-varapresidentti Joe Biden varoittaa, että presidentti Donald Trump yrittää siirtää marraskuun presidentinvaaleja, jotta välttyisi vaalitappiolta.

"Pankaapa sanani merkille: hän yrittää perua vaalit jotenkin, keksiä jonkin syyn sille, miksi niitä ei voi pitää", Biden sanoi verkossa pitämässään varainkeruutapahtumassa.

Laajaa ennakkoäänestystä postitse on väläytetty yhtenä mahdollisena tapana vaalien läpiviemiseen koronavirusepidemian aikana, mutta Trumpin mukaan tämä tarjoaisi liikaa mahdollisuuksia vaalivilppiin.

Trump uhkasi taannoin kaataa veto-oikeudellaan Yhdysvaltain postin lisärahoituksen vaaleja varten. Bidenin mukaan tämäkin osoittaa, että presidentti yrittää vaikeuttaa äänestämistä kaikin tavoin.

Trumpia on syytetty siitä, että hän käyttää päivittäisiä Valkoisen talon tiedotustilaisuuksia oman vaalikampanjansa edistämiseen.