Amerikkalaistutkijat uskovat auringonvalon ja puhdistusaineiden vahingoittavan koronavirusta – Trumpin päätelmät kauhistuttivat lääketieteen ammattilaisia

Presidentti Donald Trump ehdotti epämääräisesti selvityksiä, jotka monet lääketieteen asiantuntijat tyrmäsivät suoralta kädeltä hengenvaarallisiksi. LEHTIKUVA/AFP

Auringonvalo tuhoaa nopeasti uuden koronaviruksen, sanovat amerikkalaistutkijat. Tutkimusta ei tosin ole vielä virallisesti julkaistu tai alistettu riippumattomaan arviointiin.

Yhdysvaltain sisäisestä turvallisuudesta vastaavan viraston edustajan William Bryanin mukaan viraston tutkijat ovat saaneet selville, että ultraviolettisäteet vaikuttavat patogeeniin. Tämä saattaisi tarkoittaa sitä, että koronaviruksen leviäminen hellittäisi kesällä.

"Hätkähdyttävin havaintomme oli, että auringonvalo tuntuu tappavan viruksen niin pinnoilta kuin ilmastakin", Bryan sanoi.

"Myös lämpötilan tai kosteuden tai molempien lisääminen näyttää toimivan virusta vastaan", hän jatkoi.

Ultraviolettivalon sterilisoivasta vaikutuksesta on tiedetty jo pitkään, koska säteily vahingoittaa viruksien geneettistä rakennetta ja niiden kykyä monistua.

Koska tutkimusta ei kuitenkaan ole julkaistu, tiedossa ei ole, kuinka voimakasta testeissä käytettävä säteily oli tai vastaako sen aallonpituus kesän luonnonvaloa.

"Olisi hyvä tietää, miten testi on tehty ja kuinka tulokset on mitattu. En epäile, että se olisi tehty huonosti, mutta viruksien testaamiseen on lukuisia tapoja, riippuen siitä, mitä osa-aluetta halutaan tutkia", perusteli texasilaisbiologi Benjamin Neuman.

Bryanin esittelemien tulosten mukaan myös desinfiointi- ja valkaisuaineet näyttivät toimivan hyvin virusta vastaan. Presidentti Trump tarttui tutkimustuloksiin ehdottamalla epämääräisesti selvityksiä, jotka monet lääketieteen asiantuntijat tyrmäsivät suoralta kädeltä hengenvaarallisiksi.

Trump muun muassa pohdiskeli, olisiko koronapotilasta syytä hoitaa voimakkaalla ultravioletti- tai muulla valolla.

"Entä jos valoa vietäisiin kehon sisälle, joko ihon läpi tai muuten", Trump sanaili.

Presidentti jatkoi pohdintojaan pitämällä selvittämisen arvoisena myös sitä, voisiko potilaan kehoon antaa vaikka ruiskeena desinfiointiainetta.

Asiantuntijat ovat pitkään varoittaneet liiallisen uv-säteilyn haitallisesta vaikutuksesta ihmisille. Desinfiointi- ja muissa puhdistusaineissa on puolestaan varoitukset, joiden mukaan niiden nauttiminen sisäisesti on hyvin vaarallista.

NBC-kanavan haastatteleman keuhkotautien erikoislääkärin Vin Guptan mukaan ajatus minkään puhdistusaineen ruiskuttamisesta kehoon tai nauttimisesta sisäisesti on täysin vastuuton.

"Kyseessä on yleinen keino, jota ihmiset käyttävät halutessaan tappaa itsensä", Gupta totesi yksikantaan.

Yhdysvalloissa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleiden määrä nousi perjantaina Suomen aikaa jo yli 50 000:een, kertoo Worldometer-tilastosivu. Yhdysvalloissa on kuollut virukseen lukumäärällisesti selvästi eniten ihmisiä maailmassa. Miljoonaa asukasta kohden koronakuolemia on Yhdysvalloissa 152.

Väkilukuun suhteutettuna muun muassa monet Euroopan maat – kuten Belgia, Espanja ja Italia – ovat kuitenkin koronakuolematilastoissa yhä selvästi Yhdysvaltain edellä.

Suomessa koronavirukseen kuolleiden määrä miljoonaa asukasta kohden oli eilen 31.

Lähteenä myös New York Times ja BBC