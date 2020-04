Kiina takavarikoi kymmeniä miljoonia kelvottomia kasvosuojia

Paikallishallinnon mukaan sakkoja voi tulla esimerkiksi silloin, jos ei käytä julkisilla paikoilla suojamaskia ollessaan sairaana. LEHTIKUVA/AFP

Kiinassa viranomaiset ovat takavarikoineet yli 89 miljoonaa huonolaatuista kasvomaskia. Monet maat ovat arvostelleet Kiinaa siitä, että ulkomaille myydyissä suojavarusteissa on ollut puutteita.

Suojavarusteiden kysyntä on kohonnut valtavasti koko maailmassa, kun joka puolella taistellaan koronaviruksen leviämistä vastaan. Kiinasta tuotu tavara ei kuitenkaan ole miellyttänyt kaikissa vastaanottajamaissa, joissa kasvomaskeja ja muita suojavarusteita on ollut tarkoitus välittää terveydenhuollon työntekijöille ja riskiryhmien käyttöön.

Perjantaista alkaen Kiinan sääntelyviranomaiset ovat tarkastaneet lähes 16 miljoonaa yritystä ja takavarikoineet yli 89 miljoonaa maskia ja lähes 420 000 muuta suojavälinettä. Lisäksi sääntelyviranomaiset kertovat takavarikoineensa toimimattomia desinfiointiaineita yli 7,6 miljoonan juanin eli vajaan miljoonan euron edestä.

Viranomaisilla ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, kuinka suuren osan tavaroista oli määrä matkata ulkomaisille markkinoille.

Kiina on pyrkinyt eroon huonolaatuisista tuotteista uusilla säännöillä. Lauantaina maa esimerkiksi ilmoitti, että myös muiden kuin lääkinnälliseen käyttöön tarkoitettujen maskien on täytettävä sekä kansalliset että kansainväliset laatustandardit. Vientiyritysten on lisäksi annettava kirjallinen vakuutus, että niiden lääkinnälliset tuotteet täyttävät vastaanottajamaan turvallisuusvaatimukset.

Esimerkiksi Espanja, Hollanti, Tshekki ja Turkki ovat vetäneet pois käytöstä satoja tuhansia kelvottomia maskeja ja muita suojavarusteita, jotka oli tuotu Kiinasta. Kanadan hallitus ilmoitti aiemmin, että noin miljoona Kiinasta ostettua maskia ei täyttänyt terveydenhuollon ammattikäytön vaatimuksia.

Virallisten lukujen mukaan Kiina tuottaa yli 116 miljoonaa suojamaskia päivässä.i

Pekingissä yskivien tai aivastelevien kannattaa jatkossa peittää suunsa ja nenänsä, tai luvassa voi olla sakkorangaistus. Kaupungin hallinto ilmoitti sunnuntaina uusista säännöistä, joilla pyritään parantamaan hygieniaa julkisilla paikoilla ja siten estämään koronaviruksen leviämistä.

Paikallishallinnon mukaan sakkoja voi tulla esimerkiksi silloin, jos ei käytä julkisilla paikoilla suojamaskia ollessaan sairaana. Kansalaisten on myös pukeuduttava siististi ihmisten ilmoilla ja pidettävä paita päällä. Paitasääntö viittaa niin kutsuttuun "Pekingin bikiniin", joka tarkoittaa t-paitansa kuumalla säällä ylös rullanneita miehiä.

Kiinassa valtaa pitävän kommunistisen puolueen äänenkannattajamedia Global Times sanoi, että käytännössä sääntö kieltää Pekingin bikinit kokonaan.

Lisäksi uudet säännöt edellyttävät, että julkisissa tiloissa merkitään metrin turvaväli ja tarjotaan syömäpuikkoja ja lusikoita jaetuille aterioille.

Monenlainen "sivistymätön käytös" on Pekingissä jo valmiiksi kielletty. Listalla ovat muun muassa syljeskely, roskaaminen, koirien vapaana pitäminen, asioiden heittely korkeista rakennuksista ja julkisilla paikoilla ulostaminen.

Uudet, perjantaina hyväksytyt lait kuitenkin erittelevät uudenlaisia rangaistuksia, sillä aiemmin sääntöjä valvottiin vaihtelevasti eikä moniakaan tapoja saatu kitkettyä. Nyt roskaamisesta, syljeskelystä ja julkisesta ulostamisesta annettujen sakkojen yläraja nostettiin 200 juaniin (noin 26 euroon) aiemmasta 50 juanista (noin 6,5 eurosta).

Huolimattomuudesta roskien kanssa voi niin ikään saada enimmillään 200 juanin sakon, kun taas melua pitävät tai koiraansa hihnatta lenkittävät voivat saada jopa 500 juanin (noin 65 euron) sakon.