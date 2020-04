Maailman koronavirustartuntojen määrä ylitti 3 miljoonaa – Yhdysvalloissa jo noin miljoona todettua tartuntaa

Vahvistettuja tartuntoja on nyt kolme miljoonaa, todellinen tartuntamäärä lienee reippaasti suurempi. Lehtikuva/AFP

Maailmassa on vahvistettu jo yli 3 miljoonaa koronavirustartuntaa, kertoo muun muassa uutistoimisto AFP:n laskelma.

Myös maailman virustilannetta seuraavan Johns Hopkins -yliopiston ja tilastosivusto Worldometerin mukaan tartuntoja on yli 3 miljoonaa. Yli 210 000 ihmistä on kuollut viruksen aiheuttamaan tautiin.

Todelliset luvut lienevät mahdollisesti paljonkin tätä korkeampia, sillä vain osa tartuntaepäilyistä testataan. Osassa maita testaus on terveydenhuoltojärjestelmän haurauden takia lähes olematonta.

Vahvistetuista tapauksista lähes 80 prosenttia on Euroopassa tai Yhdysvalloissa.

Euroopassa on todettu yhteensä lähes 1,4 miljoonaa tautitapausta. Worldometerin mukaan Yhdysvalloissa todettujen tartuntojen määrä on ylittänyt miljoonan. Muissa lähteissä luku on vielä vähän sen alle.

Yhdysvalloissa jo noin 56 000 ihmistä on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Luku on korkein maailmassa. Worldometerin mukaan Yhdysvalloissa on miljoonaa asukasta kohden kuollut virukseen 171 ihmistä. Suomessa vastaava suhdeluku oli tiistaiaamuna 35. Maailman mittakaavassa suhdeluku on 27.

Yli 920 000 ihmistä on Worldometerin mukaan jo toipunut viruksen aiheuttamasta taudista. Lievistä virusoireista kärsii noin 1,9 miljoonaa ihmistä. Noin 56 000:n tila on vakava.

Puutteellisen testauksen lisäksi myös kuolinlukujen ilmoittamisessa on sekä puutteita että kirjavia käytäntöjä. Esimerkiksi Financial Times -lehti kirjoitti sunnuntaina, että maailmanlaajuisesti viruskuolemia saattaa olla jopa 60 prosenttia kerrottua enemmän.

Lehti perusti arvionsa 14 maasta tekemäänsä kuolintilastojen vertailuun. Se tutki tilastoidut kuolemat ja niiden syyt tämän vuoden maalis-huhtikuulta ja vertasi niitä samaan ajanjaksoon vuosina 2015 ja 2019.

Lehden mukaan maissa oli kirjattu pandemian aikana yhteensä 122 000 tavanomaisesta tasosta poikkeavaa kuolemantapausta. Kuitenkin vain 77 000 "ylimääräistä" kuolemantapausta oli tilastoitu virallisesti koronaviruskuolemiksi.

Financial Times tulkitsi eron johtuvan alakanttiin raportoiduista viruskuolemista. Mikäli samankaltaista aliraportointia tapahtuisi koko maailmassa, voi koronaviruskuolemien määrä olla virallisen yli 200 000:n sijaan jopa 318 000, lehti päätteli.

Aineistossa oli mukana esimerkiksi viruskriisin pahiten koettelemia Euroopan maita kuten Italia, Espanja, Ranska ja Britannia. Lisäksi mukana ovat esimerkiksi Ruotsi ja Tanska sekä Yhdysvallat. Suomi ei ole mukana.

Lehden mukaan osa tilastoissa näkyvästä kasvusta saattaa selittyä sillä, että liikkumisrajoitusten ja eristäytymissuositusten aikana ihmiset ovat kuolleet muihin sairauksiin välteltyään sairaalaan hakeutumista. Toisaalta kuolemien määrä on noussut eniten viruksesta pahoin kärsineillä alueilla.

New York Times puolestaan kertoo, että myös New Yorkin kaupungissa kuolemien määrä on kasvanut virallisia koronavirustilastoja enemmän.

Lehden mukaan kuolemia on ollut kuusinkertaisesti tavanomaiseen määrään verrattuna. Maaliskuun jälkeen kaupungissa on kuollut 27 000 ihmistä, noin 20 900 tavanomaista tasoa enemmän. Sunnuntaihin mennessä koronavirukseen liittyviä kuolemia oli kuitenkin raportoitu vain noin 16 700. Luvussa ovat mukana positiivisen virustestin jälkeen kuolleet sekä ne, joiden todennäköisimpänä kuolinsyynä on viranomaisten mukaan virus.

Virallisista koronatilastoista puuttuu siis noin 4 200 kuolemaa. New York Timesin mukaan myös osa niistä selittynee muulla kuin koronaviruksella: ensiavut ovat kaupungissa ruuhkautuneet, ambulanssipalvelut hidastuneet ja ihmiset lykänneet lääkäriin menoa viruksen pelossa.

New Yorkin osavaltion tartunta- ja kuolinmäärät ovat Yhdysvaltojen synkimpiä. Miljoonaa asukasta kohden osavaltiossa on kuollut viruksen seurauksena 1 153 ihmistä. Tartuntoja on todettu lähes 300 000. Viime päivinä päivittäisten kuolinlukujen on kerrottu kääntyneen laskuun.