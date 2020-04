Venäjällä liki 6 500 uutta koronavirustartuntaa, suurin määrä sitten epidemian alkamisen – viruksen leviäminen uuteen nousuun Saksassa

Saksa on jo purkanut hieman koronarajoituksia, ja muun muassa osan koululaisista on määrä palata takaisin kouluun ensi viikolla.

Vahvistettuja tartuntoja on nyt maailmassa kolme miljoonaa, todellinen tartuntamäärä lienee reippaasti suurempi. Lehtikuva/AFP

Venäjällä on raportoitu 6 411 uutta koronavirustartuntaa vuorokaudessa, mikä on suurin määrä sitten epidemian alun, kertoo Moscow Times.

Yhteensä tartuntoja on nyt runsaat 93 500.

Viruksen seurauksena on kuollut 867 ihmistä. Väkilukuun suhteutettuna Venäjällä on kuollut viisi ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku oli eilen 35.

Venäjän lukuja pidetään yleisesti aivan liian pieninä muun muassa riittämättömän testaamien vuoksi.

Saksassa uuden koronaviruksen leviäminen on kiihtynyt samalla kun maassa pohditaan rajoitusten lieventämistä. Saksan terveydenhuoltolaitoksen RKI:n mukaan tartuttavuusluku, joka parhaimmillaan oli jo 0,7, on nyt noussut lähelle yhtä.

Tämä tarkoittaisi sitä, että jokainen viruksen saanut tartuttaisi yhden ihmisen lisää. Saksan viranomaiset ovat pitäneet erittäin tärkeänä, että luku pysyisi alle yhdessä.

"Vaikka olettaisimme, että luku olisi 1,1, terveydenhuoltomme ja tehohoitomme rajat tulisivat vastaan lokakuussa. Luvulla 1,2 näin kävisi heinäkuussa ja luvulla 1,3 jo kesäkuussa", sanoi liittokansleri Angela Merkel aikaisemmin tässä kuussa.

Myös sairastuneiden kuolleisuus on ollut nousussa. RKI:n mukaan se oli tiistaina 3,8 prosenttia, mikä on edelleen huomattavasti vähemmän kuin monissa naapurimaissa, esimerkiksi Ranskassa.

Saksa on jo purkanut hieman koronarajoituksia, ja muun muassa osan koululaisista on määrä palata takaisin kouluun ensi viikolla. Samoin esimerkiksi autojätti Volkswagen on pikku hiljaa käynnistämässä tehtaitaan uudelleen.

Saksan viranomaisten on määrä ensi viikolla päättää, lievennetäänkö rajoituksia lisää.

Saksassa on rekisteröity vajaat 159 000 koronavirustartuntaa. Viruksen seurauksena on kuollut runsaat 6 100 ihmistä. Väkilukuun suhteutettuna kuolleita on 73 miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku oli tiistaina 35.

Maailmassa on vahvistettu jo yli 3 miljoonaa koronavirustartuntaa, kertoo muun muassa uutistoimisto AFP:n laskelma.

Myös maailman virustilannetta seuraavan Johns Hopkins -yliopiston ja tilastosivusto Worldometerin mukaan tartuntoja on yli 3 miljoonaa. Yli 210 000 ihmistä on kuollut viruksen aiheuttamaan tautiin.

Todelliset luvut lienevät mahdollisesti paljonkin tätä korkeampia, sillä vain osa tartuntaepäilyistä testataan. Osassa maita testaus on terveydenhuoltojärjestelmän haurauden takia lähes olematonta.

Vahvistetuista tapauksista lähes 80 prosenttia on Euroopassa tai Yhdysvalloissa.

Euroopassa on todettu yhteensä lähes 1,4 miljoonaa tautitapausta. Worldometerin mukaan Yhdysvalloissa todettujen tartuntojen määrä on ylittänyt miljoonan. Muissa lähteissä luku on vielä vähän sen alle.

Yhdysvalloissa jo noin 56 000 ihmistä on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Luku on korkein maailmassa. Worldometerin mukaan Yhdysvalloissa on miljoonaa asukasta kohden kuollut virukseen 171 ihmistä. Suomessa vastaava suhdeluku oli tiistaiaamuna 35. Maailman mittakaavassa suhdeluku on 27.

Yli 920 000 ihmistä on Worldometerin mukaan jo toipunut viruksen aiheuttamasta taudista. Lievistä virusoireista kärsii noin 1,9 miljoonaa ihmistä. Noin 56 000:n tila on vakava.