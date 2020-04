EU-jäsenmaat erimielisiä, onko maatalous sektori, jonka työntekijöiden liikkuvuus tulisi turvata kaikissa tilanteissa – Ohisalo: "viljelijöiden huoli on isosti kuultu"

Jaana Kankaanpää

Maria Ohisalon mukaan rajoituksia voidaan purkaa vaiheittain, kun tautitilanne sen sallii.

Kriittisten alojen työntekijöiden liikkuvuuteen on odotettavissa muutoksia ensimmäisten rajoitushelpotusten joukossa, Suomen sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) vihjaa.

Euroopan komission mukaan maatalouden kausityövoiman liikkuvuus tulee nähdä kriittisenä sektorina muun muassa terveydenhuoltoalan ammattilaisten joukossa. EU-jäsenmailla ei kuitenkaan ole yhteistä selkeää näkemystä siitä, luetaanko kausityötekijöiden liikkuvuus kriittiseksi.

"Tämä on komission suositus. Suomella on vahva tarve yli 10 000 vierastyöntekijälle. On valtavan iso kysymys, miten meidän ruokaturva toteutuu", Ohisalo toteaa.

Ohisalon mukaan viljelijöiden huoli kausityöntekijöiden puuttumisesta "on isosti kuultu".

"Välttämättömät työt menevät ensimmäisten askelten joukossa. Uskoisin, että asia on jaettu, ja moni valtio turvautuu monen maan työvoimaan", hän kommentoi jäsenmaiden kantoja EU-kokouksen jälkeen tiistaina.

Suomi odotti Ukrainasta 1 500:aa kausityöntekijää, jotka tulisivat avuksi maataloustöihin. Ensimmäisellä lennolla viime torstaina tuli pari sataa työntekijää. Lentoja piti olla useita, mutta Ukraina sulki viikonloppuna rajansa eikä päästä kausityöntekijöitä lähtemään maasta.

"Ennen kaikkea Ukrainan päässä oli paikallisista rajakysymyksissä johtuen vaikea tilanne", Ohisalo sanoo.

Sisäministeriö tekee Ohisalon mukaan töitä sen eteen, että kaikki halukkaat saadaan tiloille töihin myös kotimaassa.

"Työttömät suomalaiset ja turvapaikanhakijat selvitetään, miten he voivat työskennellä. Meillä on ennestään ihmisiä, jotka eivät pääse töihin."

Sisäministerit kokoontuivat tiistaina puimaan aikatauluja EU:n rajojen avaamiselle. Ohisalon mukaan paljon on kiinni siitä, miten valtiot tekevät naapurimaiden kanssa yhteistyötä. Vapaa-ajan matkustus on avautumassa viimeisten toimenpiteiden joukossa.

"Jokainen jäsenvaltio päättää kansallisesti rajavalvontaa koskevista toimenpiteistä, mutta on tärkeää keskustella tilannekuvasta yhteisesti. Rajoituksia puretaan pienin askelin, ei kerralla."

Ohisalo sanoo, että jäsenmaiden valitsemat strategiat taudin leviämisestä ja rajoitusten helpottamisesta vaihtelevat. Tämä tuo haasteita yhtenäiseen koordinointiin.

"Tämä vaatii jäsenvaltioiden kahdenvälisiä keskusteluja ja aktiivista taudin seurantaa. Pahin riski on, että tauti lähtisi uuteen nousuun."