Venäjän koronavirustartunnat ovat nousseet yli 100 000:n

Matkustaja nousee Moskovassa metroon tyhjällä asemalla. Laiturin pinnassa on merkintöjä, joiden avulla voi huolehtia etäisyyden pidosta toisiin ihmisiin. LEHTIKUVA / AFP

Venäjällä kirjattujen koronavirustartuntojen määrä on noussut yli sataantuhanteen. Uusia tartuntoja on todettu vuorokaudessa 7 099, mikä on uutistoimisto Interfaxin mukaan ennätys. Esimerkiksi eilen Venäjällä kirjattiin vajaat 6 000 tartuntaa.

Venäjä ohitti äskettäin tartuntamäärässä Kiinan ja Iranin, jotka olivat alkuvaiheessa koronan pahimmin koettelemia maita.

Kaikkiaan Venäjällä on rekisteröity nyt 106 498 koronatartuntaa ja 1 073 kuolemaa. Worldometer-sivuston mukaan tartuntoja on miljoonaa asukasta kohti 730, kuolemia 7.

Lukujen arvioidaan olevan alakanttiin muun muassa riittämättömän testaamisen vuoksi.

Epidemia on pahin pääkaupungissa Moskovassa. Puolet Venäjän covid-19-tapauksista on sieltä. Uusia tartuntoja todettiin vuorokaudessa Interfaxin mukaan lähes 3 100.

Presidentti Vladimir Putin varoitti aiemmin tällä viikolla, että tilanne pysyy hyvin vaikeana. Hänen mukaansa Venäjä oli onnistunut hidastamaan viruksen leviämistä, mutta tähän ei silti pidä tuudittautua.

Pääministeri Mihail Mishustin ilmoitti eilen, että ulkomaalaisten maahantulokieltoa jatketaan, kunnes koronatilanne on parantunut. Maahantulokiellon oli määrä umpeutua tänään torstaina.

Terveydenhuollon työntekijät ovat valittaneet suojavaruste- ja testausvälinepulaa. Sairaaloissa on noussut myös huoli henkilöstön koronakuolemista.

Venäjän johto on epidemian vuoksi lykännyt massiivista Voitonpäivän paraatia. Se oli määrä pitää Moskovassa 9. toukokuuta sen muistoksi, että toisen maailmansodan taisteluiden päättymisestä Euroopassa tulee kuluneeksi 75 vuotta.

Tätä aiemmin lykättiin äänestystä, jossa kansan piti sanoa sanansa maan perustuslakiuudistuksesta. Uudistuksen ansiosta Putin voisi jatkaa vallassa presidenttikautensa päättymisen jälkeen.