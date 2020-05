Huhut kuolemasta velloivat jo villeinä – Kim Jong-unista julkaistiin pitkästä aikaa kuvia ja videoita, esiintyi Pohjois-Korean mediassa lannoitehtaan avajaisissa

Kim vaikuttaa huhuista huolimatta olevan elossa ja työn toimessa. Lehtikuva/AFP

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on esiintynyt julkisuudessa ensimmäistä kertaa noin kolmeen viikkoon, Pohjois-Korean media kertoo. Mediatietojen mukaan Kim vieraili lannoitetehtaan avajaisissa perjantaina.

Huhut Kimin terveydentilasta ovat velloneet maailmalla viime viikkoina. Hän oli edellisen kerran ollut julkisuudessa 11. huhtikuuta.

Eteläkorealaisen, Pohjois-Koreaa seuraavan Daily NK -sivuston tietojen mukaan Kimille olisi tehty sydänleikkaus 12. huhtikuuta. Tämän jälkeen Kimin huhuttiin jopa kuolleen.

Spekulaatiot yltyivät, kun Kimiä ei näkynyt hänen isoisänsä, Pohjois-Korean ensimmäisen johtajan Kim Il-sungin syntymäpäivän juhlinnassa 15. huhtikuuta. Se on Pohjois-Koreassa merkittävä juhlapäivä.

Lauantaina Pohjois-Korean valtiollinen media julkisti kuitenkin Kimistä valokuvia sekä videon, jolla Kim esiintyy nauravaisena ja polttelee tupakkaa ilman mitään näkyviä merkkejä sairaudesta tai muutoin heikentyneestä terveydentilasta. Kimin lisäksi kuvissa näkyy muun muassa hänen sisarensa ja läheinen neuvonantajansa Kim Yo-jong.

Median mukaan kuvat otettiin 1. toukokuuta lannoitetehtaan avajaisissa. Kuten yleensä Pohjois-Korean median julkaisujen ollessa kyseessä, kuvien ottamishetkeä tai -paikkaa ei ole pystytty riippumattomasti vahvistamaan.

Pohjois-Korea on maailman sulkeutunein maa, joten luotettavien tietojen saaminen on tiedusteluorganisaatioillekin vaikeaa.

Näissä, kuten muissakin koronaviruspandemian aikana julkaistuissa kuvissa, Kim esiintyi ilman kasvosuojainta. Pohjois-Koreaa tuntevien asiantuntijoiden mukaan maskin käyttäminen antaisi johtajasta kansalaisten silmissä haavoittuvan kuvan.

Kuvissa esiintyvillä kansanjoukoilla suojamaskeja sen sijaan on. Maskeista huolimatta Pohjois-Korea on ilmoittanut, että maassa ei ole tavattu yhtäkään koronavirustapausta. Asiantuntijoiden mukaan on epätodennäköistä, että maa olisi onnistunut pysäyttämään tartunnat ulkorajoilleen.

Sekä Yhdysvallat että Etelä-Korea ovat viime viikkoina toistuvasti todenneet, että niiden tietojen mukaan Kim on hyvissä voimissa.

Lauantaina Etelä-Korea sanoi, että perusteeton spekulaatio Kimin voinnista on aiheuttanut "tarpeetonta sekaannusta".

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump puolestaan sanoi, että saattaa soittaa Pohjois-Korean johtajalle tänä viikonloppuna. Trump aikoo viettää viikonlopun Yhdysvaltojen presidentin loma-asunnolla Camp Davidissa, missä hän kertomansa mukaan aikoo myös soittaa "joillekin" ulkovaltojen johtajille, mahdollisesti myös Kimille.

Koska kaikki valta on Pohjois-Koreassa keskitetty Kimille, hänen terveydentilallaan on suuri merkitys maan tulevaisuudelle. Kimin syntymävuodesta ei ole vedenpitävää tietoa, mutta hän on syntynyt 1980-luvun alkuvuosina.

Korea Risk Group -ajatushautomon johtaja Andrei Lankov on sanonut aiemmin, että kaikkiin tietoihin Kimin terveydestä kannattaa suhtautua varauksella, vaikka näin pitkä poissaolo julkisuudesta onkin epätavallista.

Vuonna 2014 Kimiä ei nähty julkisuudessa kuuteen viikkoon. Tuolloin hän ilmeisesti oli jalkaleikkauksessa, mihin viittasi sekin, että hän käytti jonkin aikaa keppiä.

Eristäytynyt Pohjois-Korea antaa maan asioista äärimmäisen vähän tietoja ulkomaailmalle. Kimin isä ja edeltäjä Kim Jong-il oli ollut kuolleena ainakin kaksi päivää ennen kuin asiasta kerrottiin sisäpiirin ulkopuolelle. Kim Jong-un on johtanut Pohjois-Koreaa vuodesta 2011.

Arvioiden mukaan Kimin vakava sairastuminen tai kuolema jättäisi ydinasevaltion vaikeaan ja toistaiseksi ratkaisemattomaan tilanteeseen vallanperimyksen osalta.