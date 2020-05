EU:n, Schengen-alueen ja Britannian kansalaiset säästyvät karanteenilta Ranskassa

Vaikka Ranskan poikkeustila pysyy voimassa, ryhdytään joitain rajoitustoimia purkamaan jo 11. toukokuuta. LEHTIKUVA / AFP

Ranska ei aio laittaa EU-maista ja Schengen-alueelta saapuvia karanteeniin, vaikka se onkin jatkanut koronaviruksesta johtuvaa poikkeustilaansa heinäkuun 24. päivään asti. Myös Britanniasta tulevat säästyvät karanteenilta.

Sen sijaan EU:n, Schengenin ja Britannian ulkopuolelta saapuvat joutuvat kahden viikon karanteeniin. Ranskan hallitus täsmentää lähipäivinä, mitkä säännöt koskevat muista maista saapuvia EU-kansalaisia.

Vaikka Ranskan poikkeustila pysyy voimassa, ryhdytään joitain rajoitustoimia purkamaan maltillisesti jo 11. toukokuuta. Lapset palaavat silloin vaiheittain kouluihin, jotkin yritykset pääsevät jatkamaan toimintaansa ja ihmiset saavat liikkua 100 kilometrin säteellä kodeistaan ilman virallista lupalappua.

Maan terveysministeri tosin varoitti, että rajoitustoimien höllentäminen edellyttää tartuntamäärän kasvun hidastumisen jatkumista. Hallitus on sanonut, että päivittäisten uusien tartuntojen määrä täytyy pitää säännöllisesti 3 000:ssa, jotta Ranskan terveydenhoitojärjestelmä ei koe uutta suurta korona-aaltoa.

Viranomaisten mukaan rajoituksia voidaan myös pohtia maakunnittain. Virustilanne on ollut paha erityisesti Pariisin seudulla sekä Koillis-Ranskassa.

Koronakuolemien määrä Ranskassa on ollut laskussa viime viikkoina. Sunnuntaina kerrottiin 135 kuolemasta, mikä on pienin määrä sitten maaliskuun 22. päivän, jolloin sairaaloiden ulkopuolella sattuneita kuolemia ei vielä tilastoitu mukaan.

Ranskassa on kuollut koronavirukseen vajaat 25 000 ihmistä, mikä on 379 kuolemaa miljoonaa asukasta kohden. Suomessa vastaava luku on 40. Ranskaa enemmän koronakuolemia on tilastoitu vain Yhdysvalloissa, Italiassa, Britanniassa ja Espanjassa.

Tartuntoja Ranskassa on todettu yli 168 000. Viranomaiset pyrkivät laajentamaan jatkuvasti maan testauskapasiteettia, tavoitteena on pystyä ensi viikon alkuun mennessä testaamaan 700 000 ihmistä joka viikko.