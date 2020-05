Yhdysvaltojen talouden avautuminen luo toivoa osakemarkkinoilla, Aasian pörssit avautuivat laskussa

Yhdysvalloissa moni osavaltio on avannut talouttaan tai on viime päivinä asettanut tavoitteita avautumiselle.

New Yorkin pörssi sulkeutui tiistaina nousujohteisena. LEHTIKUVA / AFP

Yhdysvaltojen talouden uudelleen avaaminen on luonut optimismia osakemarkkinoilla. New Yorkin pörssi sulkeutui tiistaina nousujohteisena.

Dow Jones -indeksi päätyi 0,6 prosentin nousuun. Laajapohjainen S&P 500 kipusi 0,9 prosenttia. Teknologiapainotteinen Nasdaq nousi lopulta 1,1 prosenttia.

Yhdysvalloissa moni osavaltio on avannut talouttaan tai on viime päivinä asettanut tavoitteita avautumiselle koronaviruskriisin aiheuttamien rajoitustoimien jälkeen. Terveydenalan asiantuntijat ovat kuitenkin varoittaneet rajoitusten liian nopean purkamisen vaaroista. Mahdollista on, että virus lähtisi leviämään nopeammin.

Yhdysvalloissa on todettu noin 1,2 miljoonaa koronavirustartuntaa, mikä on eniten koko maailmassa. Tartunnan saaneita on miljoonaa asukasta kohden yli 3700. Suomessa vastaava suhdeluku on noin 980.

Aasian pörssien auetessa keskiviikkona Hongkongin Hang Seng lähti pian alun lievän laskun jälkeen maltilliseen nousuun.

Kiinassa markkinat aukesivat laskusuunnassa usean päivän vapaan jälkeen.

Öljyn hinta lähti muutaman päivän nousun jälkeen laskuun keskiviikkona.

Kaupankäynnin alkaessa Aasiassa Pohjanmeren Brent-laadun hinta putosi 1,1 prosenttia 30,63 Yhdysvaltain dollariin tynnyriltä.

Yhdysvaltain WTI-raakaöljylaadun hinta puolestaan laski 1,9 prosenttia 24,13 dollariin.

Analyytikoiden mukaan laskuun on vaikuttanut Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin maininnat mahdollisesta kauppasodasta. Trump on syyttänyt vahvasti Kiinaa koronaviruksen leviämisestä. Hän väläytti aikaisemmin mahdollisuutta lisätä rangaistuksena tulleja Kiinalle.