Yhdysvalloissa ihmisillä tehdyn koronavirusrokotetestin tulokset lupaavia – mutta rokotteeseen on vielä matkaa

Lehtikuva/AFP

Modernan kehittämä rokote vaikuttaa toistaiseksi lupaavalta.

Yhdysvaltainen bioteknologiayritys Moderna on julkaissut lupaavia tuloksia koronavirusrokotteen kliinisistä testeistä.

Rokote näytti tuottavan immuunivasteen kahdeksalla ihmisellä. Yrityksen mukaan immuunivaste on samankaltainen kuin niillä, jotka ovat toipuneet viruksen aiheuttamasta taudista.

Yrityksen edustaja Tal Zaks sanoi varhaisen vaiheen tuloksista, että mRna-1273-rokotteella on mahdollisuuksia estää koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastuminen.

Yrityksen mukaan testiin osallistuneet olivat yleisesti sietäneet rokotetta hyvin. Potilaat ovat lähinnä kärsineet piikin aiheuttamasta punoituksesta ja arkuudesta.

Erillisessä hiirillä tehdyllä testissä selvisi, että rokote esti viruksen kahdentumisen niiden keuhkoissa, yritys kertoo.

London School of Hygiene & Tropical Medicine -yliopiston mukaan maailmalla on käynnissä kymmenisen kliinistä testiä, joista puolet toteutetaan Kiinassa.

Modernan testien ensimmäisessä vaiheessa kolme 15 potilaan ryhmää sai kolme eri annosta rokotetta. Osallistujia oli 18-vuotiasta 55-vuotiaisiin. Kaikkien tulokset eivät ole vielä tiedossa.

Toiseen vaiheeseen osallistuu 600 ihmistä. Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto on jo näyttänyt vihreää valoa vaiheelle.

Kolmannen ja viimeisen vaiheen on tarkoitus alkaa heinäkuussa.

Moderna kertoo, ettei se aio enää tutkia suurten annosten vaikutuksia, sillä jo pienemmillä annoksilla näyttää olevan vaikutusta.

"Pienemmillä annoksilla voimme suojella enemmän ihmisiä", Stephen Hoge Modernasta sanoi.

London School of Hygiene & Tropical Medicine -yliopiston lääke-epidemiologian professorin Stephen Evansin mukaan tuloksia on vaikea varmistaa yrityksen tiedotteesta, mutta hän löysi syytä optimismiin. Evansista on merkityksellistä, että ensimmäisessä vaiheessa rokotteella pystyttiin luomaan vasta-aineita.

"Vasta kolmannen vaiheen tutkimuksessa saadaan selville, estääkö rokote todella covid-19-taudin", Evans sanoi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut haluavansa 300 miljoonaa rokoteannosta tammikuuhun mennessä.

Maan hallinto on sijoittanut lähes puoli miljardia dollaria Modernan rokotteen kehittämiseen. Sitä on kehitetty yhteistyössä maan tautikeskuksen kanssa.

Hallinto on rahoittanut myös kahta muuta rokotehanketta.

Rokotteen kehittäminen kestää yleensä vuosia, mutta koronaviruspandemia on luonut paineita saada rokote nopeasti tuotantoon.

Haasteena ei ole ainoastaan turvallisen ja toimivan rokotteen kehittäminen vaan myös tuotanto. Monet yritykset ovat sanoneet aloittavansa tuotannon jo ennen kliinisten testien päättymistä.

Esimerkiksi Moderna on aloittanut yhteistyön lääkefirma Lonzan kanssa, jotta vuodessa voitaisiin tuottaa jopa miljardi rokoteannosta.