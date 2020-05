WHO: Vuorokaudessa yli 100 000 koronavirustartuntaa – kaksi kolmasosaa uusista tartunnoista neljässä maassa

Yhteensä maailmassa on todettu koronavirustartuntoja jo noin viisi miljoonaa.

Lukuja on saattanut nostaa se, että useat valtiot ovat viime aikoina tehostaneet testausta. LEHTIKUVA/AFP

Maailman terveysjärjestö WHO kertoi keskiviikkona rekisteröineensä edeltävän vuorokauden aikana yli 106 000 uutta koronavirustartuntaa eri puolilta maailmaa. Järjestön mukaan kyseessä on korkein päiväluku sitten pandemian alkamisen.

Uutiskanava CNN:n mukaan lähes kaksi kolmasosaa uusista tartunnoista on todettu neljässä maassa eli Yhdysvalloissa, Venäjällä, Brasiliassa ja Intiassa.

Lukuja on saattanut nostaa se, että useat valtiot ovat viime aikoina tehostaneet testausta. Lukujen raportoinnissa voi lisäksi olla viiveitä.

WHO:n pääjohtajan Tedros Adhanom Ghebreyesusin mukaan järjestö on erityisen huolissaan tartuntojen lisääntymisestä matalamman tulotason maissa. Hän muistutti myös, että virusta ei ole vielä voitettu.

"Meillä on vielä pitkä matka kuljettavana tämän pandemian kanssa, hän sanoi etänä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa."

Tiedot tartuntojen ja kuolleiden määristä vaihtelevat jonkin verran eri lähteissä. Esimerkiksi tilastosivusto Worldometerin mukaan tähän asti korkein päivittäisten tartuntojen luku on 24. huhtikuuta raportoitu noin 102 00. Tämän viikon tiistaina tilastoitiin Worldometerin mukaan vähän alle 95 000 uutta tartuntaa.

Viralliset luvut kertovat kuitenkin todennäköisesti vain osan tartuntojen todellisista määristä.

Yhteensä maailmassa on todettu koronavirustartuntoja jo noin viisi miljoonaa. Worldometrin mukaan tartuntoja on jo yli viisi miljoonaa, kun taas maailman tartuntatilannetta seuraavan yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston mukaan määrä oli torstaina aamuyöllä Suomen aikaa yhä hieman sen alle. Yli kaksi miljoonaa ihmistä on jo parantunut viruksen aiheuttamasta taudista.

Ylivoimaisesti eniten tartuntoja, noin 1,55 miljoonaa, on todettu Yhdysvalloissa. Venäjällä on raportoitu yli 300 000 tartuntaa, Brasiliassa yli 290 000. Euroopassa yli 200 000 tartunnasta ovat kertoneet Britannia, Espanja ja Italia.

Virukseen liittyviä kuolemia on tilastoitu maailmassa lähes 330 000.

Uusi koronavirus alkoi levitä Kiinassa viime vuoden lopulla.