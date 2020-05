Trump allekirjoitti sosiaalisen median laillisia suojia mahdollisesti heikentävän presidentin asetuksen

Trump suuttui Twitterille, kun yhteisöpalvelu merkitsi ensi kertaa presidentin tviitteihin faktantarkistuksesta kertovan sinisen huutomerkin. Sitä klikkaamalla pääsi uutisjuttuihin, jotka kumosivat Trumpin väitteet. LEHTIKUVA/AFP

Twitterin faktantarkistuksesta suuttunut Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut sosiaalisen median yhtiöiden laillista asemaa koskevan presidentin asetuksen.

Asetuksen tarkoituksena on muuttaa sosiaalisten median yhtiöiden asemaa julkaisualustana, joka ei ole vastuussa alustalla julkaistujen viestien sisällöstä. Suojan heiketessä yhtiöitä voivat odottaa oikeusjutut sekä tiukempi viranomaissääntely.

ABC News kertoo lakiasiantuntijoiden varoittavan siitä, että asetus jää todennäköisesti hampaattomaksi. Asetuksen kohteena olevan lain säätäminen kuuluisi heidän mukaansa kongressille, ei presidentille, minkä lisäksi siihen voi liittyä perustuslaillisia ongelmia.

"Presidentin tehtävänä ei ole tulkita uusiksi liittovaltion lakeja, ja on hyvin epätodennäköistä, että mikään tuomioistuin päättäisi kaikkien näiden ennakkotapausten vastaisesti", arvioi St. Johnsin yliopiston oikeustieteiden apulaisprofessori Kate Klonick ABC:lle.

Trump suuttui Twitterille, kun yhteisöpalvelu merkitsi ensi kertaa presidentin tviitteihin faktantarkistuksesta kertovan sinisen huutomerkin. Sitä klikkaamalla pääsi uutisjuttuihin, jotka kumosivat Trumpin väitteet.

Trump uhkasi keskiviikkona sosiaalisen median toimijoita tiukalla sääntelyllä tai jopa sulkemisella. Hän syytti somealustoja siitä, että ne yrittävät vaientaa konservatiivien äänet.

Kiistan aloittaneessa tviitissä Trump väitti, että postiäänestykset johtavat laajamittaisiin väärinkäytöksiin. Twitter ohjasi kuitenkin uutisjuttuihin, joiden mukaan sellaista ei ole Yhdysvalloissa havaittu.

Postitse äänestämisen lisääminen on Yhdysvalloissa kuuma poliittinen kysymys, sillä sen arvioidaan lisäävän äänestysaktiivisuutta ja hyödyttävän siten demokraattista puoluetta.

Twitteriä ja muita somejättejä on jo pidempään painostettu puuttumaan hanakammin valheelliseen sisältöön alustoillaan. Esimerkiksi Trump on jatkuvasti levittänyt Twitterin kautta valheellisia tietoja. Ennen tätä Twitter ei kuitenkaan ollut harjoittanut faktantarkistusta presidentin tviittien kohdalla.

Presidentin asetukset ovat Yhdysvaltain presidentin antamia määräyksiä, jotka eivät ole lainsäädäntöä, mutta joilla presidentti voi ohjata valtion virastojen toimintaa. Kongressi ei voi kumota presidentin asetuksia, mutta se voi lainsäädännöllään tehdä niiden noudattamisen käytännössä mahdottomaksi.

Presidentin asetukset ovat Yhdysvalloissa kiisteltyjä välineitä, sillä jotkut katsovat presidenttien pyrkivän niitä käyttämällä ohittamaan kongressin.

Presidentillä ei ole asiantuntijoiden mukaan oikeutta säännellä Twitteriä, ja amerikkalaismediassa on arvioitu, että kinaaminen Twitterin kanssa on Trumpille keino kääntää huomiota pois maan synkästä koronavirustilanteesta. Koronavirukseen liittyviä kuolemia on maassa yli 100 000.

Amerikkalaisten tyytyväisyys Trumpin johtajuuteen koronakriisissä on ollut varsin heikolla tasolla, ja Trumpin suosio gallupeissa verrattuna demokraatti Joe Bideniin on ollut huolestuttavan alhaalla marraskuun presidentinvaaleja ajatellen.