Moskovan tiukat koronarajoitukset hellittävät osittain: Kotoa saa poistua, mutta ravintolat pysyvät vielä kiinni

Venäjällä pääkaupungin Moskovan asukkailleen määräämät tiukat liikkumisrajoitukset koronaepidemian takia helpottavat tänään. Samalla aukeavat muun muassa ostoskeskukset ja puistot, mutta ravintolat ja kahvilat pysyvät kiinni.

Maaliskuun lopulla alkaneiden tiukkojen liikkumisrajoitusten aikana moskovalaiset eivät saaneet poistua kotoaan kuin aivan välttämättömän tarpeen vuoksi esimerkiksi lähikauppaan. Tästä eteenpäinkin kaupungin johto pyrkii säännöstelemään asukkaiden kävely- ja juoksulenkkien määrää.

Venäjällä on kolmanneksi eniten vahvistettuja koronatartuntatapauksia maailmassa, lähes 415 000. Maanantaina tartuntojen kerrottiin lisääntyneen edellisen päivän tapaan jälleen noin 9 000:lla vuorokaudessa. Tartunnat ovat keskittyneet juuri Moskovaan.

Koronavirukseen liitettyjen kuolemien määrä on Venäjällä nyt 4 855, mikä on huomattavasti vähemmän kuin muissa epidemian pahasti koettelemissa maissa. Kuolemien todellisen määrän uskotaankin olevan paljon suurempi. Kuolemantapauksista yli puolet on kirjattu Moskovassa.

Suhteessa väkilukuun Venäjällä on kirjattu koronakuolemia 33 kappaletta miljoonaa asukasta kohden. Suomessa vastaava suhdeluku oli eilen 58.

Hilpeyttä ja epäuskoa on moskovalaisissa aiheuttanut pormestari Sergei Sobjaninin ilmoittama porrastettu aikataulu ulkoiluille ihmisten kotiosoitteen mukaan.

"Tavalliset kävelylenkit ovat sallittuja kello 9 ja 21:n välillä, mutta ei useammin kuin kolme kertaa viikossa – kahdesti arkipäivisin ja kerran viikonloppuna", Sobjanin kirjoitti blogissaan.

Uusien sääntöjen mukaan hölkkäämään saa lähteä aamuviiden ja -yhdeksän välillä, mutta silloin on pidettävä hengityssuojainta. Suuret joukkokokoukset on myös kielletty ainakin kesäkuun puoliväliin saakka.

Uusien tartuntojen määrä on pysynyt Venäjällä korkeana, mutta siitä huolimatta presidentti Vladimir Putin on todennut epidemian huipun olevan jo ohi. Toukokuulta lykätty suuri voitonpäivän paraati on määrä pitää jo 24. kesäkuuta.

Putinilta odotetaan myös ilmoitusta niin ikään keväällä peruuntuneen perustuslakikansanäänestyksen uudesta päivämäärästä.

Espanja aikoo pidentää poikkeustilaa vielä viimeisen kerran

Espanjan pääministeri Pedro Sanchez aikoo pyytää parlamentilta viimeisen kerran lupaa pidentää maan koronaviruspoikkeustilaa noin kahdella viikolla.

Pidennetyn poikkeustilan olisi tarkoitus jatkua 21. kesäkuuta asti. Poikkeustilan on tällä hetkellä määrä olla voimassa 7. kesäkuuta asti.

Kyseessä on kuudes kerta, kun poikkeustilaa pidennetään maassa. Parlamentin on määrä äänestää pidennyksestä keskiviikkona.

Sanchezin hallitus on vähemmistöhallitus. El Pais kirjoittaa, että pääministeri pääsi lauantaina sopuun baskien kansallispuolueen ja Katalonian tasavaltalaisen vasemmiston kanssa. Puolueiden on määrä mahdollistaa, että poikkeustilan pidennys menee parlamentissa läpi.

Toukokuun puolivälissä Sanchez yritti pidentää poikkeustilaa kuukaudella, mutta hän joutui lyhentämään ehdotustaan kahteen viikkoon.

Poikkeustila alkoi Espanjassa maaliskuun puolivälissä. Se on mahdollistanut sen, että maan hallinto on voinut kriisin aikana hallita itsehallintoalueiden koronavirustoimia.

Espanja on yksi koronaviruskriisistä pahiten kärsineistä maista. Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan Espanjassa on vahvistettu lähes 240 000 virustartuntaa ja koronavirukseen liittyviä kuolemia on tilastoitu yli 27 000. Worldometer-tilastosivuston mukaan maassa on vahvistettu 580 kuolemaa miljoonaa asukasta kohden.

Lähteenä myös Moscow Times.