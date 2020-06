Koronavirus jatkaa rajua leviämistä Latinalaisessa Amerikassa – Perussa todettu lähes 9 000 uutta tartuntaa vuorokaudessa, Chilen pääkaupungissa tehohoitopaikat liki lopussa

Virus on levinnyt voimakkaasti, vaikka ihmisten välisiä kontakteja on rajoitettu kuukausia kovilla toimenpiteillä.

Valtaosa Perun tartunnoista on tapahtunut pääkaupunki Limassa, jossa kolmasosa maan asukkaista asuu. Kuva sairaalan edustalta Limassa. LEHTIKUVA/AFP

Perussa ilmoitettiin sunnuntaina 8 800 uudesta, vuorokauden sisällä vahvistetusta koronavirustartunnasta. Maassa on toiseksi eniten vahvistettuja tartuntoja Latinalaisessa Amerikassa Brasilian jälkeen, ja yli 4 500 taudin saanutta perulaista on kuollut.

Perussa tartuntoja on jo lähes 165 000, eli liki 500 sataatuhatta asukasta kohden. Virus on levinnyt voimakkaasti, vaikka ihmisten välisiä kontakteja on rajoitettu kuukausia kovilla toimenpiteillä, kuten öisillä ulkonaliikkumiskielloilla, rajaliikenteen katkaisulla ja monien yhteiskunnan toimintojen jäädyttämisellä.

Valtaosa tartunnoista on tapahtunut pääkaupunki Limassa, jossa kolmasosa maan asukkaista asuu.

Epidemia on myös kurmottanut Perun terveydenhuoltojärjestelmää ja taloutta toden teolla. Talousvaikutuksista tehdyn tutkimuksen mukaan neljä kymmenestä perulaisesta on menettänyt toimeentulonsa sen jälkeen, kun eristäytymistoimet määrättiin voimaan.

Viime viikolla Peru sai kaksivuotisen 11 miljardin dollarin lainan kansainväliseltä valuuttarahastolta IMF:ltä.

Perun naapurimaassa Chilessä kerrottiin sunnuntaina 57 uudesta virukseen liittyvästä kuolemasta vuorokauden sisällä. Kuolleita on kaikkiaan yli 1 050. Tapauksista neljä viidesosaa on todettu pääkaupungissa Santiagossa, jossa 96 prosenttia tehohoitopaikoista on nyt täynnä, viranomaiset kertovat. Tartuntatapausten määrä on lähtenyt jyrkkään kasvuun kahden viime viikon aikana.

"Olemme kohdanneet suurimman pandemian sataan vuoteen. Se on valtava haaste, ja elämme vaikeita aikoja maassamme", sanoi varaterveysministeri Paula Daza.

Vielä toukokuun alussa presidentti Sebastian Pineran hallitus sanoi, että tartuntatapausten määrä on tasaantunut ja että rajoitustoimenpiteitä voitaisiin purkaa.

Johns Hopkins -yliopiston ylläpitämän koronavirustietokannan mukaan Chilessä on todettu hieman alle 100 000 koronavirustapausta, eli noin 520 vahvistettua tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden.

Suomessa vastaava luku on 124 tartuntaa sataatuhatta suomalaista kohden.

Armenian pääministeri Nikol Pashinian ja hänen perheensä ovat saaneet koronavirustartunnan, pääministeri kertoi Facebookiin laittamassaan videoviestissä.

"Koronavirustestini eilinen tulos oli positiivinen. Minulla ei ole näkyviä oireita ja jatkan työskentelyä kotoa käsin", Pashinian sanoi.

Hän kertoi lisäksi, että virus on tarttunut myös hänen perheeseensä. Pääministerillä ja hänen toimittajavaimollaan Anna Hakobianilla on neljä lasta.

Entisessä neuvostotasavallassa on noin kolme miljoonaa asukasta ja 9 500 vahvistettua koronavirustartuntaa. 139 tartunnan saanutta on kuollut.

Armeniassa on siis 320 koronavirustartuntaa sataatuhatta asukasta kohden.

Koronaviruspotilaat ovat täyttäneet Armenian sairaalat. Viime viikolla terveysviranomaiset sanoivat, että tehohoitoa voidaan pian joutua rajaamaan niille potilaille, joiden selviytymismahdollisuus on suurin.

Armeniassa viruksen pysäyttämiseksi julistettu hätätila kumottiin jo toukokuun alussa. Pääministeri Pashinian on tunnustanut, että hänen hallituksensa ei ollut onnistunut kunnolla toimeenpanemaan viruksenvastaisia toimia, ja karanteenimääräyksiä oli rikottu laajalti.

Pashinian valittiin pääministeriksi sen jälkeen, kun hän kaksi vuotta sitten johti laajoja mielenosoituksia maata pitkään johtanutta Serzh Sarkisiania vastaan. Pashinian on pääministerinä tehnyt laajoja uudistuksia oikeusjärjestelmään ja pyrkinyt kitkemään korruptiota.