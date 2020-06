Trump uhkaili kutsuvansa armeijan laittamaan mellakat kuriin – rinnasti mellakoitsijat terroristeihin

Presidentti Donald Trump sanoi myös tuovansa tuhansia raskaasti aseistettuja sotilaita pääkaupunki Washingtoniin. LEHTIKUVA/AFP

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo kutsuvansa armeijan apuun Yhdysvaltain mellakoiden laannuttamiseksi, jos muu ei auta. Trump sanoi Valkoisen talon puutarhassa pitämässään tv-puheessa, että jos osavaltiot tai kaupungit eivät ryhdy riittäviin toimiin, hän lähettää asevoimat paikalle.

Trump sanoi myös tuovansa tuhansia raskaasti aseistettuja sotilaita pääkaupunki Washingtoniin. Washington ei kuulu mihinkään osavaltioon, joten presidentillä on suorempi valta järjestyksen ylläpitoon siellä. Muualla Yhdysvalloissa järjestyksenpito on pääasiassa osavaltioiden vastuulla.

Presidentti ei yleensä voi käyttää armeijaa maan sisäisen järjestyksen ylläpitämiseen, mutta Washington Postin mukaan vuodelta 1807 peräisin oleva kapinalaki sallii presidentin käyttää hätätapauksessa liittovaltion joukkoja levottomuuksien kukistamiseen. Viimeksi lakia sovellettiin vuonna 1992 Los Angelesin mellakoiden yhteydessä. Trump uhkasi puheessaan ottaa lain käyttöön myös nyt.

"Jos kaupunki tai osavaltio ei ryhdy tarvittaviin toimiin puolustaakseen asukkaidensa henkeä ja omaisuutta, lähetän sinne Yhdysvaltain asevoimat ja ratkaisen ongelman nopeasti heidän puolestaan", Trump sanoi.

Muun muassa New Yorkin ja Illinoisin kuvernöörit ilmoittivat CNN:n mukaan tuoreeltaan, etteivät halua liittovaltion joukkoja osavaltioihinsa.

Yhdysvaltoja kuohuttaneet mielenosoitukset ja mellakat saivat alkunsa Floydin viikko sitten tapahtuneesta kuolemasta. Rauhanomaisina alkaneet protestit ovat paikoin yltyneet väkivaltaisiksi mellakoiksi, ja monissa kaupungeissa on ryöstelty kauppoja ja sytytetty rakennuksia ja autoja palamaan. Mellakoiden yhteydessä on kuollut useampi ihminen.

Monet osavaltiot ovat kutsuneet kansalliskaartin poliisin apuun hallitsemaan tilannetta, ja kymmenissä kaupungeissa on asetettu ulkonaliikkumiskieltoja.

Tv-puhe oli Trumpin ensimmäinen mellakoihin liittyen. Presidenteiltä on perinteisesti odotettu sisäisen kuohunnan aikana sovittelevaa ja kansalaisia yhteen tuovaa viestiä, mutta Trump on presidenttikausiensa kriisien aikana valinnut yleensä erilaisen tyylin.

Trump kyllä mainitsi myös Minneapolisissa pidätystilanteessa surmatun George Floydin puheessaan.

"George Floydin brutaali kuolema kuvottaa ja järkyttää kaikkia amerikkalaisia. Hallintoni on täysin sitoutunut siihen, että oikeus toteutuu. Hän ei kuollut turhaan. Mutta emme voi antaa rauhanomaisten mielenosoittajien oikeutettujen vaatimusten jäädä vihaisten väkijoukkojen hukuttamaksi."

Trump kutsui itseään lain ja järjestyksen presidentiksi. Hän sanoi olevansa rauhanomaisten mielenosoittajien liittolainen, mutta kutsui mellakoitsijoiden toimia terroriteoiksi. Hän kutsui Washingtonin edellisyön mellakoita häpeällisiksi.

"Lähetän tuhansia ja tuhansia raskaasti aseistettuja sotilaita, asevoimien edustajia ja poliiseja lopettamaan mellakoinnin, ryöstelyn, vandalismin, pahoinpitelyt ja omaisuuden tuhoamisen."

Trump sanoi, että viime päivinä Yhdysvallat on kärsinyt ammattianarkistien, tuhopolttajien, rikollisten ja äärivasemmistolaisen Antifa-järjestön kourissa.

Samalla kun presidentti puhui, Valkoisen talon edustalla osoitettiin mieltä. Poliisi käytti mielenosoituksen hajottamiseen kumiluoteja ja kyynelkaasua, ja äänet kantautuivat myös tv-lähetykseen Trumpin puheesta.

Mielenosoitus hajotettiin ilmeisesti siksi, että Trump pääsi kävelemään lähellä Valkoista taloa sijaitsevan kirkon luo. Kirkko kärsi tuhoja viikonloppuna sytytetyssä tulipalossa.

Presidentti seisoi kirkon edessä Raamattu kädessään ja sanoi, että Yhdysvallat on maailman hienoin maa.

Washingtonin episkopaalisen hiippakunnan piispa kertoi CNN:lle, ettei kirkko hyväksy Trumpin toimintaa ja kirkon käyttämistä julkisuustemppuna. Piispa Mariann Edgar Budden mukaan Trumpin viesti oli kirkon arvojen vastainen.

"Presidentti käytti juuri Raamattua, juutalais-kristillisen perinteen pyhintä kirjoitusta, sekä yhtä hiippakuntani kirkoista ilman lupaa taustana viestilleen, joka on täysin Jeesuksen opetusten ja kirkkojemme arvojen vastainen. Ja niin tehdäkseen hän antoi mellakkapoliisille luvan tyhjentää kirkon edusta", Budde hämmästeli.

Demokraattien todennäköinen presidenttiehdokas Joe Biden kritisoi Trumpin toimintaa.

"Hän käyttää Yhdysvaltain asevoimia amerikkalaisia vastaan. Hän käytti kyynelkaasua ja kumiluoteja rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan. Valokuvan takia", Biden tviittasi.

Biden esiintyi maanantaina julkisella paikalla ensimmäistä kertaa pandemian aikana, kun hän osallistui kotikaupungissaan Wilmingtonissa Delawaressa sijaitsevassa kirkossa pidettyyn kokoukseen afroamerikkalaisten poliitikkojen ja uskonnollisten johtajien kanssa.

Entinen varapresidentti lupasi tehdä kovasti töitä mustien eteen, jos hänet valitaan presidentiksi. Bidenin mukaan taloutta elvytettäessä on korjattava myös yhteiskunnan rakenteellista rasismia.

Myöhemmin päivällä Biden osallistui virtuaalikokoukseen, jossa hän puhui jälleen rasismista.

"Täällä on systemaattista rasismia, valkoisen ylivallan ajattelua, se on todellista. Me kaikki näemme sen, mutta afroamerikkalaiset näkevät sen selvemmin."